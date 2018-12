Dispondrá IMSS de guardias el 1 de enero

Aunque se suspenderán labores en las unidades de medicina familiar, en hospitalización y urgencias contarán con el personal suficiente para atender a los derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informó que el primero de enero no contará con consultas médicas en sus Unidades de Medicina Familiar (UMF), sin embargo, las áreas de hospitalización y urgencias contarán con guardias médicas para la atención de derechohabientes que lo requieran.

La atención brindada por el personal que labore durante el primer día del año 2019, está comprometida con prestar atención de calidad que permita a su vez sentir la calidez de un servicio humano en los hospitales de las diferentes ciudades como Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales, solo por mencionar algunos.

Cabe mencionar que la suspensión de labores está establecida en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato que rige las relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Por ello, la población derechohabiente puede sentir confianza de que, al necesitar de los servicios de urgencias del IMSS, podrán acceder al cuidado de profesionales de la salud que laboran para el Seguro Social.

Las unidades del IMSS que contarán con servicio de Urgencias en Hermosillo son: el Hospital General de Zona No. 2 ubicado en calle Juárez y Seguro Social; HGZ No. 14 en avenida Tecnológico y Alberto Gutiérrez; Hospital de Gíneco-Pediatría en Justo Sierre y Juárez, así como la UMF No. 37, en Manuel Z. Cubillas y Pedro Moreno.

Al igual que la Unidad de Medicina Familiar No. 2 ubicada en calle Alberto Gutiérrez y 14 de Abril; la UMF No. 63 que se localiza en calle Escobedo y Ley Federal del Trabajo; la UMF No. 65, en Perimetral norte, frente al CUM y la UMF No. 68 en bulevar Calesa y Músaro.