Se inconforman contra resolución de juez que rechazó hipoteca

La defensa de Guillermo Padrés Elías presentó un escrito ante el Juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, en contra de la resolución que impidió al ex Gobernador de Sonora salir de prisión.

El pasado 21 de diciembre, el Juzgado 12 de Distrito rechazó la admisión de la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos en Acapulco para garantizar los 100 millones de pesos que requiere Padrés para obtener su libertad.

En el documento, firmado por el abogado Gilberto Carrillo Pacheco, sostiene que el fallo dictado por la secretaria encargada de despacho no sólo es equivocado y contrario a Derecho, sino que tiene serias inconsistencias jurídicas, errores y afirmaciones improcedentes.

“Dicha resolución es contraria al contenido, interpretación y alcance jurídico de la Constitución; al de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

“A la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de diversas Leyes y normas reglamentarias del Orden Jurídico Nacional”, señala.

El Juzgado determinó que la escritura presentada por la defensa no cumple con los requisitos señalados en el Código Federal de Procedimientos Penales, pues no permite conocer si el valor fiscal del inmueble es suficiente para cubrir la garantía y los gastos de ejecución de la hipoteca.

“El juez de la causa, con su desatinada resolución contraria a Derecho, vulnera el principio de presunción de inocencia al prolongar de manera innecesaria la prisión preventiva a la que se encuentra sometido Guillermo Padrés Elías, aduciendo que la garantía exhibida (hipoteca) debe de contemplar el pago de la reparación del daño que pudiera exigirse.

“Si constituyó un error, deben los juzgadores responder ante la Ley por su responsabilidad administrativa; si constituyó un prejuicio, consigna o cualquiera otra conducta violatoria de la buena fe que debe distinguir al juzgador, deben entonces responder por los delitos cometidos”, indica el escrito.

El texto, fechado el 24 de diciembre, agrega que las dilaciones en el procedimiento penal resultan intolerables e injustificables, por lo que procede otorgar a Padrés su libertad de manera inmediata.

En este juzgado se lleva el proceso contra el ex Gobernador de Sonora por una presunta defraudación fiscal equiparable de 70 millones 415 mil 367 pesos, último impedimento para que consiga la libertad provisional y salir del Reclusorio Preventivo Oriente.