Recomienda a diabéticos no abusar de alimentos durante las fiestas decembrinas

Lo importante es cuidar las cantidades de comida y evitar repetir porciones

Durante el mes de enero los pacientes diabéticos sufren las consecuencias de los excesos en el consumo de alimentos durante el fin de año, por ello se les recomienda tener prudencia en las cantidades de lo que se come, destacó el especialista del Isssteson, Herlindo Valdez Salazar.

El endocrinólogo del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” explicó que tener diabetes no significa que nunca podrán volver a disfrutar de sus platillos favoritos, sino que tendrán que hacer un balance cuidadoso como una medida permanente para mejorar su salud.

Expuso que la gente que padece diabetes o cualquier persona en general sin enfermedades, toma las fechas decembrinas como habituales para abusar en el consumo de los alimentos, bajo la creencia de que pueden comer de todo y las cantidades que quieran, lo que representa problemas en su estado físico.

“Si no se cuidan en estos aspectos vienen los descontroles que pueden ser muy graves para el enfermo, porque cada vez que tienen un descontrol dañan su organismo”, señaló Valdez Salazar.

Recomendó tener prudencia al momento de alimentarse, controlar porciones y cantidades, así como cocinar con menos grasa, menos carbohidratos y menos sal, para evitar alteraciones en su salud y el aumento de peso.

El especialista llamó a quienes padecen diabetes a atender las recomendaciones médicas diarias, como hacer ejercicio, tomar mucha agua, no suspender sus tratamientos y mantener en revisión sus niveles de glucosa.

“En el Isssteson se mantendrán las consultas de médico familiar y atención de urgencias, en caso de así necesitarlo, pero lo más importante es cuidarse para evitar llegar a las salas de urgencias”, enfatizó.