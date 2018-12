Presentan video contra Spacey

Un hombre de Massachusetts que dice que fue manoseado por el actor en un restaurante en Club Car Restaurant de Nantucket en 2016, capturó parte de su encuentro en video

Según reportes de la policía estatal presentados en el Tribunal de Distrito de Nantucket, el hombre, entonces un adolescente de 18 años, le envió un video a su novia a través de Snapchat en el que presuntamente aparece Spacey tocándole el frente de sus pantalones.

Los abogados de Spacey dijeron en una audiencia la semana pasada que el video muestra a una persona tocando la camisa de otra persona, no a alguien siendo manoseado, y que no hay evidencia suficiente para que su cliente sea acusado.

Spacey debe comparecer en la corte el 7 de enero para responder a un cargo de abuso.

El caso salió a la luz en noviembre del 2017 cuando la ex presentadora de noticias de Boston Heather Unruh anunció que Spacey había toqueteado a su hijo.

El actor podría enfrentar hasta cinco años de prisión, de ser hallado culpable.