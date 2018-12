Firma hermosillense con las Chivas

El ex volante del Monterrey que fue Campeón de Copa con los Rayados y Campeón de Liga con el América en el Apertura 2014, firmó su contrato este jueves en el Estadio de las Chivas

Una vez acordadas las condiciones para su contratación, Jesús Molina se convirtió ya en el quinto refuerzo del Guadalajara.

El ex volante del Monterrey que fue Campeón de Copa con los Rayados y Campeón de Liga con el América en el Apertura 2014, firmó su contrato este jueves en el Estadio de las Chivas, en un acto difundo en vídeo en redes sociales del Rebaño.

“Tu trayectoria ha demostrado lo ganador que eres y eso es lo que necesitamos. Calificar una obligación, y es un objetivo el campeonato, así que bienvenido”, le dijo José Luis Higuera al momento de firmar el contrato y darle la bufanda del equipo.

El volante de 30 años llega al chiverío en compra definitiva y se presentará a entrenar esta tarde en la segunda sesión programada para el equipo, la cual será a puerta cerrada en Verde Valle.

Con Molina el club rojiblanco cerró su etapa de contrataciones para sumar un total de 5 futbolistas nuevos, dos retornos de jugadores que estaban en otros equipos, así como la oportunidad que se le darían Tony Alfaro, quien llega de la MLS.

El otro jugador que podría quedarse en caso de no encontrarle acomodo en otro club, es el defensa Carlos Villanueva, quién ya no entró en planes del Necaxa.

Madrigal ya entrena

Quien ya se integró por completo a los entrenamientos de las Chivas por primera vez, es el delantero Luis Madrigal, quién está mañana fue recibido por sus nuevos compañeros en la sesión matutina, después de haber sido presentado el miércoles bajo el mismo formato y de haber firmado el contrato en presencia de los directivos.

Las Chivas jugarán un partido amistoso este viernes a puerta cerrada ante los Leones Negros, para luego presentar ante los medios de manera oficial a los nuevos refuerzos.