Supervisa gobernadora Claudia Pavlovich atención a pacientes del HIES

Para supervisar de primera mano la atención que reciben pacientes y familiares en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano visitó sus instalaciones y las diferentes áreas del nosocomio. Acompañada del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri y del director general del HIES-HIMES, José Jesús Contreras Soto, la mandataria estatal saludó y atendió por fuera del hospital y en la sala de espera a los familiares de los pacientes internados en el HIES.

En su recorrido, la Gobernadora saludó a pacientes y familiares del área de Oncología, como Luissiana, de 3 años de edad, y los adolescentes Mariana y Juan Manuel, a quienes les expresó su admiración por ser unos auténticos guerreros que luchan día a día por salir adelante. Los animó para que continúen con su tratamiento de quimioterapia y pronto recuperen su salud. También platicó con los niños Jesús Rogelio y Fernando en el área de cirugía.

La mandataria recorrió también el área de neonatales prematuros donde platicó con madres de niños recién nacidos; la Sala de Lactancia Materna del Hospital Infantil del Estado de Sonora; además supervisó el área de Quemados del HIES que ya está terminado y sólo falta equiparlo para que inicie su funcionamiento.

En su recorrido saludó al personal que labora en el hospital, así como a doctores y enfermeras que atienden a las niñas, niños y adolescentes ingresados en el nosocomio, a quienes los conminó a seguir trabajando con sensibilidad y vocación de servicio en un área tan humana como es la salud

El centro de la ciudad de Hermosillo necesita atención de las autoridades municipales

El centro comercial de Hermosillo – primer cuadro de la ciudad -, es un asco, lleno de basura, baches y algunas fugas de agua potable. Creo que es urgente que las autoridades le pongan más atención a ese sector, ya que es parte importante de nuestra capital. Se debe de aprovechar la noche para barrer, tapar los baches y componer las fugas de agua. Estos males no son de los últimos días, ya llevan tiempo, por lo que hago esta denuncia pública y espeta una respuesta.

Casi estoy seguro que nuestra alcaldesa, Célida López Cárdenas, no se ha dado una vuelta por el centro, porque ya se hubiera dado cuenta. Tampoco sus funcionarios, ya que estos no compran en Hermosillo, sino en los grandes centros comerciales de Phoenix, Tucson y Nogales, Arizona. Ojalá lo haga en estos días, ante de que termine el año. En esta denuncia no hay mala intención, solo lo hago como un ciudadano más preocupado por nuestra ciudad. Aquí nací y aquí crecí.

Los Naranjeros de Hermosillo de “mal en peor”; llevan tres series perdidas al hilo

Los Naranjeros de Hermosillo van de mal en peor al perder tres series seguidas en la recta final de la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Necesitan ganar y ganar, para llegar en rachados a los playoff, cuando solo falta una serie por jugarse del rol regular. Hasta ahora no se sabe cual de los dos equipos serán los eliminados, todo dependerá de los triunfos y las derrotas de cada uno de las ocho franelas, porque se pueden registrar combinaciones en el standing.

Todos los equipos necesitan ganar los juegos que faltan, ya que los perdedores se quedarán fuera de la temporada. Hasta ahora todos tienen posibilidades de clasificar a los playoff…En la próxima serie desde las primeras derrotas se irá acomodando el standing. La afición naranjera quiere que su equipo llegue a la final y se coronen campeones. Además, esta fue una promesa del presidente del Club Naranjero, Enrique Mazón Rubio…Es cuestión de esperar unos días.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy…

[email protected]