Enciende “las alarmas” lesión de LeBron

LeBron James abandonó el encuentro en el tercer periodo debido a un tirón en la ingle izquierda, pero los Lakers de Los Ángeles se las arreglaron sin él para apabullar sorpresivamente 127-101 a los Warriors de Golden State, bicampeones defensores de la NBA.

James totalizó 17 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias antes de llevarse una mano a la ingle izquierda, cuando restaban 7’51” del tercer cuarto, tras sufrir un resbalón ante la cesta de los Warriors, donde perseguía un balón perdido.

El astro trató de estirar la pierna, pero renqueó hacia el banquillo de los Lakers, antes de marcharse por el túnel hacia los vestuarios, por su propio pie, pero con evidentes dificultades para caminar.

Los médicos de Lakers sabrán hoy la magnitud de la lesión. El delantero sintió que “algo tronó”, lo que puso los focos rojos en el equipo, pero más tarde una revisión mostró que el músculo no habría sufrido un severo desgarre, por lo que la dolencia sería grado uno o máximo dos, que dejaría fuera a la estrella de una hasta seis semanas.

Y es que un grado tres lo dejaría fuera alrededor de cuatro meses, con lo que se perdería ya la campaña 2018-19.

James lleva 156 juegos en fila, contando temporada y Playoffs, sin faltar. La última vez que no vio acción por lesión fue en abril de 2017.

Lo rescatable fue el accionar del equipo, pues siete jugadores terminaron con doble dígito. No dejaron que Warriors les diera la vuelta cuando se les fue LeBron.

Warriors llevaba siete victorias en fila ante Lakers, y la última vez que Los Ángeles ganó en la casa de Golden State desde el 22 de diciembre de 2012.

Kyle Kuzma acabó con 19 puntos, mientras Ivica Zubac contabilizó 18 unidades y 11 rebotes, en tanto que Rajon Rondo anotó 15 puntos y entregó 10 asistencias como reservista.