AMLO no acudió a funeral de gobernadora para evitar la “mezquindad” de los conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que no acudió al funeral de la gobernadora poblana Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, debido a que encontró un ambiente de encono impulsado por sus adversarios políticos, quienes incluso pretenden involucrar al gobierno federal en el accidente aéreo.

“No me gusta andarme por las ramas y estoy acostumbrado a llamar al pan, pan, y al vino, vino. Había un ambiente que crearon ex profeso los conservadores de siempre, no todos pero una minoría que actúa de manera muy mezquina”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

Tras señalar que los conservadores se caracterizan por su “hipocresía” y “por corruptos”, el presidente recalcó que horas después del desplome de la aeronave “empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento”.

“Por eso también hubieron expresiones de protesta en el acto que se hizo en Puebla en contra de la secretaria de Gobierno. Entonces, para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación y esperar al día de hoy para informarles”, detalló.

Neofascismo en redes

Además, López Obrador señaló que la muerte de la gobernadora y el senador dejó ver una realidad muchas veces ignorada: expresiones en redes sociales propias del neofascismo, las cuales muchas veces están impulsadas desde el anonimato y que se caracterizan por generar odio.

A pregunta expresa de la prensa, el mandatario apuntó: “así actúan los que odian, los que actúan con fanatismo, los que no se limitan en nada, que no tienen escrúpulos morales”.

“Eso fue lo que se expresó ayer”, apuntó, y luego recalcó: “no en todos casos son personas, son algunas personas que echan a andar mecanismos que se tienen en medios de comunicación. Afortunadamente son minoría y siempre quedan al desnudo”.

Fuente: SDP noticias