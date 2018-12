Espera “El Chucky” a Lainez en la liga de Holanda

El delantero mexicano del PSV comparte el beneplácito que le causaría el arribo del americanista a la Eredivisie, aunque lo hiciera con el Ajax, acérrimo rival

Aunque lo conoce muy poco y llegaría al acérrimo rival, el delantero mexicano Hirving Lozano mostró su deseo para que su compatriota Diego Lainez pueda incorporarse muy pronto al club Ajax de la Liga de Holanda.

“El Chucky” Lozano, quien milita en el PSV Eindhoven, reconoció la juventud y las cualidades de Lainez, quien todavía pertenece al Club América, con el que salió campeón en el recién concluido Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Lo he visto poco, no lo he visto mucho jugar, sin embargo, para mí es un buen futbolista. Es muy joven con muchas cualidades, desconozco si ya está listo. No lo conozco muy bien como persona, pero ojalá pueda llegar pronto por acá”, declaró Lozano.

Después de coronarse con las Águilas en el pasado Apertura 2018, Diego Lainez y la directiva azulcrema dejaron entrever que el joven futbolista emigraría al futbol europeo y el club Ajax sería una de las opciones más viables.

En entrevista para el portal Goal, el canterano del club Pachuca también habló sobre la llegada de su amigo y compatriota Erick Gutiérrez, quien firmó con el PSV para la presente campaña 2018-2019, y de igual manera admitió que extraña mucho México.

Extraño mucho mi país, desde que llegué a Holanda, todo es muy diferente a México, y sí, se extraña mucho más”, comentó “Chucky” Lozano, quien ya cumple con su segunda temporada con los “granjeros”, con los que ya es uno de los goleadores referentes, y en la campaña anterior fue campeón de la Eredivisie.

Lozano detalló: “De Erick yo colaboré un poco porque me preguntaron sobre él, estuve atento si lo fichaban o no, lo que pude hacer fue convencerlos un poco más para que lo contrataran y a él, decirle las cosas buenas de aquí para que se convenciera”.

Compañeros desde que ambos compartieron canchas con el club Tuzos del Pachuca, Lozano cree que “Guti” pronto será un jugador habitual en el esquema del técnico Mark van Bommel.

Ha tenido muy pocos minutos, pero paso a paso tendrá más y demostrará la calidad que tiene, estoy convencido que puede jugar de titular, pero el técnico es el que manda”, finalizó.