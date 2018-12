“La música de ahora es una mierda”: Camilo Sesto

Como parte de la promoción de la producción discográfica ‘Camilo Sinfónico’, el cantante brindó a El País una breve entrevista en la que expresó su sentir respecto a la música de la actualidad.

Explicando que la idea del disco que incluye los éxitos que lo catapultaron a la fama entre los años 70 y 80, reveló que Mónica Naranjo fue su inspiración tras verla interpretar ‘Vivir así es morir de amor’ acompañada de una orquesta en una gala de Antena 3.

Camilo Sesto recordó pasó a pasó cómo fue su desarrollo en la escena musical y dijo no escuchar actualmente música porque la considera una mierda.

Bueno, ahora ponen una canción y ya no la escuchan más; la música de ahora, con perdón, es una mierda. A qué hora del día la escuchas para que te levante, te anime o te estimule. Pero bueno, yo a los jóvenes les digo que, si tienen éxito, que lo aprovechen, que eso no pasa todos los días. A mí me gustaba Antonio Molina desde que era pequeño, ese para mí sí era un gran cantante.

Rocío Dúrcal y Mónica Naranjo es lo único que suena en su casa, así de simple.

Fuente: SDP noticias