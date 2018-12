Se le “cebó” a Padrés salida del Cefereso y empieza campaña de víctima

Y como dice el refrán, quien se quedó como “novia de rancho”, esto es, “vestido y alborotado”, fue el exgobernador Guillermo Padrés, a quien muchos veían el viernes fuera del penal para pasar la Navidad celebrando y resultó que el juez que lleva su caso, no quedó muy satisfecho con la propiedad que puso en garantía su amigo, Diego Fernández de Cevallos –tal vez le conozca algo-, por lo que no alcanzó a cubrir la fianza.

Eso no quiere decir que no saldrá, sino que una vez que logre que otro amigo le eche la mano, o bien, que Fernández de Cevallos logre acreditar el valor de la propiedad ubicada en Acapulco, el exmandatario panista abandonará el penal aunque continuará sujeto a proceso y tendrá que utilizar un brazalete para monitorear su presencia en los límites fijados.

Sin embargo, desde el sábado empezó una campaña en redes sociales y medios de comunicación electrónicos, en la que primero el hijo de Guillermo Padrés, se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la libertad de su padre a quien consideró un preso político.

Asimismo, el joven Guillermo Padrés Dagnino, quien se veía más tieso que un árbol y evidentemente no heredó el carisma que alguna vez tuvo su padre, también se victimizó al haber estado privado de su libertad mientras era investigado, aunque él lo consideró “revanchismo político”.

Posteriormente, se conoció un audio de una llamada telefónica, en la que Padrés Elías pide a López Obrador su libertad y también se considera víctima del régimen político anterior al que califica como represivo, autoritario y corrupto.

Naturalmente las críticas hacia aquellos que lo retomaron no se han hecho esperar, sobre todo de sonorenses que de una u otra manera se vieron afectados por los desmanes cometidos durante el sexenio padrecista… Pero como dicen por ahí, tiempos traen tiempos.

Gobernadora cerrará el año bateando cuadrangulares

Quien debe de andarse riendo sola es la gobernadora Claudia Pavlovich, ya que además de lograr concretar un importante acuerdo con sus homólogos de Arizona y Nuevo México, para transportar de éste último estado gas natural licuado que será exportado a Asia desde Guaymas, también su cabildeo logró que en Sonora se aprobara por unanimidad el paquete económico 2019.

Y créanos que es una tarea nada fácil, sobre todo porque la mayoría de los legisladores locales son contrarios al partido del que emanó la mandataria, sin embargo, gracias a su capacidad de negociación se logró la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para 2019, por unanimidad de los legisladores y con pequeñas adecuaciones.

Ahora, falta conocer el resultado del presupuesto federal, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones pero falta de subir al pleno, por lo que tienen ahora la palabra son los legisladores federales que representan a Sonora a quienes les toca “jalar” recursos ya que la propuesta de proyectos presentada por la mandataria sonorense, no se incluyó ninguno.

Deseamos que pase las fiestas en familia y que la paz impere en su casa

Antes de cerrar este espacio deseo agradecer a quienes se tomaron la molestia de enviarnos buenos deseos en esta época decembrina, tanto en forma personal, como vía correo electrónico y llamadas. Saben que sus apapachos y muestras de afecto son recíprocas y les deseamos lo mejor.

Asimismo, les recordamos que con motivo de la Nochebuena, la edición de Entorno Informativo no se publicará este 25 de diciembre, pero el próximo 26 estaremos de regreso en sus viviendas y esperamos que pasen una Nochebuena y Navidad en la que impere la unión familiar, la salud y que no nos olvidemos que el propósito de esta fecha no es el derroche, sino uno mucho más grande que busca dar paz a las personas de buena voluntad. Felices Fiestas!

