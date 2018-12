Concluye rodaje de La Mujer Maravilla 1984

Vía Instagram, Gal Gadot confirmó haber terminado filmaciones de Mujer Maravilla 2.

“Lo hicimos. ¡¡Otra vez!! Y por mucho, la primera hora de la toma de la Mujer Maravilla era increíble, esta vez fue aún más único y especial…Rodamos en 4 lugares muy diferentes en 3 países, y estoy tan taaaan orgullosa de los casi 1.000 miembros de la tripulación que vinieron al set todos los días, dando todo lo que tienen en nuestra película”, escribió.

“No se puede pedir mejores socios en esto…Soy muy afortunada de tener a la única Patty Jenkins como directora. Ella siempre tiene la espada, ella nos da las alas para atreverse, y todos los días nos ayudó a encontrar la versión más creativa de nosotros mismos…Estoy muy agradecida de llamarla mi amiga. Y a nuestro increíblemente y talentoso elenco que hizo cada día agradable y divertido, ¡gracias!”

“Honestamente no hay palabras para describir esta experiencia… Gracias universo por esta oportunidad. Me encanta este personaje. Y gracias a todos ustedes por ser los mejores fans del mundo. Fueron ustedes los que me hicieron esforzarme cada día”.

Y finalizó: “Estoy muy feliz y emocionada, no puedo esperar para compartir con ustedes en 2020!”

Esta secuela se estrenará el 5 de junio de 2020.

Fuente: SDP noticias