Avalan dictamen de Egresos de la Federación

Los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia pidieron a la oposición un voto de confianza

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Con 34 votos a favor y 14 votos en contra del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los diputados dejaron la discusión de las reservas para el Pleno.

Diputados integrantes de la coalición legislativa Juntos Haremos Historia pidieron a los legisladores de Oposición un voto de confianza.

“Les pedimos un voto de confianzas a quienes representan al PRI y al PAN, que han sido Gobierno, tuvieron la oportunidad de escucharnos como Oposición y nosotros los escuchamos como Oposición”, pidió Benjamín Robles del PT.

El legislador aseguró que el proyecto político del que forma parte tiene clara la ruta, porque la han trazado en los últimos 18 años.

“Creemos y estamos convencidos que tenemos bien definida la ruta por la que tenemos que transitar”, afirmó Robles.

Pavel Jarero, diputado de Morena, defendió el derecho de ese partido a poner en práctica su visión del País.

“Tenemos el derecho a poner práctica nuestra visión de años de lucha para que México cambie”, señaló.

En su turno, Óscar González Yáñez, del PT, aseguró que Morena está dispuesto a rectificar si no logra los objetivos comprometidos por el Gobierno federal.

“Si no sucede lo que nosotros planteamos, les vamos a dar la razón y lo vamos a modificar () Estamos dispuestos a ser autocríticos”, prometió.