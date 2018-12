Viven entre la inseguridad y las carencias en la Unión de Ladrilleros

Dany Ortega

Los vecinos consideran que el sector es altamente inseguro y piden a las autoridades mejorar la infraestructura, además, expusieron el riesgo de rickettsia por la proliferación de perros callejero

La colonia Unión de Ladrilleros, ubicada al norponiente de la ciudad, pertenece a uno de los sectores catalogados por lo hermosillenses como inseguro y con grandes carencias en infraestructura.

De los principales problemas que aqueja a los vecinos de esa zona habitacional es que no pueden salir a las calles al caer la tarde, puesto que los asaltos y robos a viviendas son muy frecuentes.

Asimismo, denunciaron que la mayoría de las calles se encuentran sin pavimento, por lo que el tránsito de vehículos levanta bastante polvo que origina enfermedades respiratorias.

En el recorrido efectuado por Entorno Informativo se percató la presencia de al menos ocho perros callejeros por cada una de las vialidades, lo cual ocasiona que proliferen las garrapatas y con ello la posibilidad de que los habitantes contraigan rickettsia.

De igual forma, se observó que en la colonia existen varios terrenos baldíos, mismos que los pobladores han convertido en basureros clandestinos.

Sufren vecinos constantes robos y asaltos

Los moradores expresaron que tanto en el día como en la noche son frecuentes los asaltos y robos de casas, además de que en cada calle se sitúan varias “Recicladoras” en donde compran material robado.

“Los fierro viejo que están en cada calle jalan mucho vándalo, porque les compran todo el material que se roban de las casas”, comentó Julia, refiriéndose a las recicladora que abundan en el sector.

Además denunciaron que un menor de quince años, a quien apodan “El Cabezón”, es el que roba con mayor frecuencia en las viviendas de la colonia.

“Desde que estaba pequeño roba en todas las casas, hasta la ropa que tenemos en los tendederos, pero lo denunciamos y no le pueden hacer nada porque es menor de edad, y pues su mamá le aplaude lo que hace, pero ya no lo aguantamos”, expresó Rosa Jiménez.

Por su parte, Ricardo, indicó que diariamente se presentan asaltos, sobre todo por la noche, ya que la cercanía con colonias como la Machi López, Chulo y El Chaparral, acrecienta esta problemática.

“Todas las noches se escuchan gritos y ya sabemos porque son, pero no podemos salir a auxiliar a las personas porque nosotros también tenemos miedo”, manifestó José.

Utilizan predios como basureros clandestinos

Los pobladores de este sector denunciaron que los mismos vecinos utilizan los predios abandonados para tirar basura e incluso animales muertos.

“En toda la colonia hay basura porque los mismos vecinos la tiran, pero son unos olores tan feos de animales muertos que ya no aguantamos, y este problema tiene muchos años”, expuso Gabriela.

Asimismo, María reveló que algunas de las bolsas de basura que tiraron vándalos en un terreno hace poco tiempo contenían jeringas, por lo que denunció ante las autoridades para evitar que los niños que juegan cerca se infectaran, sin embargo la Comuna solamente limpió y sancionó al dueño del predio.

Ante ello, los residentes de la zona hicieron un llamado a las autoridades municipales para que ayuden a limpiar y desinfectar estas áreas, además de multar a aquellas personas que sigan tirando sus desechos.

Exigen la pavimentación de varias calles

Los habitantes de la Unión de Ladrilleros solicitaron al Ayuntamiento la pavimentación de la mayoría de las rúas, dado que solamente se encuentran con carpeta asfáltica las vialidades que sirven como entrada a la colonia.

“Es una polvareda la que se hace cada vez que pasa un carro, por eso todos los días tenemos que levantarnos temprano y regar, porque si no todo el día andamos estornudando, a parte el Ayuntamiento ya ni viene a raspar las calles”, dijo Ismael.

Proliferan perros callejeros y riesgo de rickettsia

Por otra parte, los moradores externaron su inconformidad y preocupación porque los perros callejeros que abandonan los hermosillenses en ese sector van en aumento y con ello el riesgo de contraer rickettsia.

“Fácilmente te puedes encontrar al menos diez perros en cada calle, y no sabemos de dónde vienen, porque cada día aumenta más y más la cifra, ya le hemos hablado a la perrera pero no vienen, ya no sabemos que hacer”, señaló Laura.

A su vez, otro de los entrevistados mencionó que el número de perros callejeros es tan grande que algunas de las vialidades se han vuelto intransitables, dado que desconocen la reacción de los canes ante los desconocidos.