Se alista Julio Urías para regresar a Dodgers

El sinaloense está “recargando pilas” en Culiacán, su tierra natal

Dave Roberts tiene contemplado darle a Julio Urías un lugar en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles para la temporada 2019 de las Grandes Ligas.

Luego de un 2017 de operación en su hombro de lanzar y de un 2018 de recuperación y regreso a la loma, el lanzador mexicano tomó esas declaraciones de su mánager como un impulso para seguir preparándose de cara al inicio de las prácticas primaverales.

“Puede haber decisiones, todavía es temprano para que estén dando por hecho la rotación, queda tiempo para el spring training y hay que hacer el trabajo en los entrenamientos primaverales, que es lo que importa, me estoy preparando fuerte, como si fuera un abridor y esperar que ojalá sea así, estaré encantando con esa decisión”, comentó Urías.

“No he hablado con ellos, pero cuando me enteré por Internet hasta te dan más ganas de trabajar, porque son decisiones importantes para el equipo y que te tomen en cuenta así te motivan para seguir entrenando fuerte aquí en Culiacán”.

El sinaloense recarga pilas en su tierra y asiste a los juegos de los Tomateros, equipo al que pertenece en la Liga Mexicana del Pacífico, y a donde invita a asistir a niños y niñas de ligas infantiles y juveniles de beisbol.

Este fin de semana Culiacán recibe a los Charros, por lo que Julio saludó a Sergio Romo, a quien tuvo como compañero en los Dodgers en 2017.

“Primero le pido a Dios salud y llegando fuerte a spring training lo que salga será bueno estando ahí. Dodgers es un equipo muy bueno, competitivo, con dos Series Mundiales seguidas, acostumbrado a ganar, me sentiría muy bien ser abridor con ellos”, aseguró el sinaloense.

Urías debutó en las Grandes Ligas en 2016 y en tres años lleva 26 juegos, 20 como abridor, 5 ganados y 4 perdidos, 104.1 entradas lanzadas y 3.71 en efectividad.