Invita Gael a ver Museo

El actor usó su cuenta de Instagram para invitar a sus seguidores, en inglés y español, a ver la cinta que protagoniza y que fue dirigida por Alfonso Ruizpalacios

Gael García Bernal invitó a sus seguidores a ver la película “Museo”, dirigida por Alonso Ruizpalacios, la cual protagoniza y que ya está disponible por YouTube Premium.

“Es domingo y se tienen que echar a ver esta película. Yes, amigos que no hablan español, you have to watch this movie. Métanse a https://youtu.be/ikRdynR996c pa’ echarle un ojo y arre. #museolapelícula MUSEO del carnalote Alonso Ruizpalacios. Besotes navideños a todos”, escribió en Instagram.

La publicación fue acompañada por un video, en el que aparecen algunas imágenes del filme, con el título “Museo, el robo que sacudirá México”.

La película, ganadora a Mejor Guión en el Festival de Cine de Berlín 2018, relata cómo en la Navidad de 1985, Juan y Wilson decidieron pasar a la historia cometiendo uno de los robos más importantes de México, inspirada en el robo de piezas del Museo de Antropología.