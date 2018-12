Exhortan a no usar “cuetes” para evitar accidentes

El encargado del área de quemados del HIES, Marco Aurelio Lizárraga Celaya recomendó también tener cuidado al manipular líquidos calientes o estar cerca de fogatas

Para evitar accidentes relacionados con el uso de la pirotecnia, la Secretaría de Salud en el Estado llama a los padres de familia a no dejar que los menores usen los cohetes durante estas fechas decembrinas y con ello protegerlos de quemaduras.

Marco Aurelio Lizárraga Celaya, encargado del Área de Quemados del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), recalcó que los menores no deben utilizar los fuegos artificiales en ningún momento y cuando se tengan fogatas, deben estar bajo supervisión.

“Para evitar las quemaduras por escaldadura debemos extremar precauciones en el uso de líquidos calientes, lo que es primordial para prevenir este tipo de lesiones en los niños”, indicó.

Agregó que durante las vacaciones invernales es más frecuente que se presente quemaduras por el manejo de líquidos calientes debido a accidentes ocurridos en el hogar, por lo que es importante que estén supervisados por un adulto.

“Debemos tener mucho cuidado con el manejo de líquidos calientes, cuidar a los niños en casa, tratar de que los mangos de los sartenes no estén al paso de los niños, evitar las fogatas, y si se realizan, restringir la cercanía de los niños al fuego para evitar este tipo de lesiones”, recomendó Lizárraga Celaya.

En las atenciones de quemaduras, explicó que en más de la mitad de los casos se requieren de cirugías reconstructivas, aseos quirúrgicos, así como la toma y la aplicación de injertos.

Recordó que se tiene convenio con Hospitales Shriners de Estados Unidos, y de manera coordinada cuando se tienen pacientes con quemaduras arriba del 50 por ciento son trasladados para su atención intensiva.

Pide evitar disparos al aire

El secretario de Seguridad pública del Estado, David Anaya Cooley, exhortó a evitar el uso de armas de fuego y a no hacer disparos al aire. Vamos por una Nochebuena y Navidad segura, expresó.