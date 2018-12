Exhortan a no excederse en las comidas

A no comer como si todos los días fueran de fiesta durante estas fechas, exhortó Edgar Curiel Velázquez, coordinador de Nutrición y Promoción a la Salud del Departamento de Medicina Preventiva del Isssteson.

Como una primera recomendación para cuidar la salud y ante las festividades de fin de año, dijo, el llamado es que cada persona y derechohabiente se organice en sus eventos sociales para decidir qué momento es el más especial para disfrutarlo y probar de los platillos que ofrezcan.

Curiel Velázquez señaló que es común que durante las presentes fechas las reuniones familiares o entre amigos incrementen, y con ello aumente el consumo de alimentos, por lo que se debe llevar un control personal y no abusar ni excederse.

Añadió que la segunda recomendación es aumentar el consumo de verduras en los alimentos, sobre todo cuando se acude a reuniones.

“Los tipos de platillos de estas fechas involucran alimentos saturados en grasas, azúcares, harinas, por lo que se debe buscar el consumo de verduras y si no hay, llevar a las reuniones su propia ensalada, nopales, verduras cocidas, para consumo personal o para compartir”, indicó el especialista en nutrición.

Explicó que al haber verduras en los eventos sociales, es más sencillo que los invitados también las consuman, brindando una opción saludable en el menú.

La tercera recomendación emitida por el experto del Isssteson es no bajar la guardia en el consumo de agua y aclaró que aunque durante el invierno no se percibe la necesidad de beberla, el cuerpo pierde agua todo el día.

Consideró importante tener un control personal en la ingesta del vital líquido y como medida para hacerlo, agregar como mínimo una tasa o vaso antes de cada comida, incluidas las colaciones.

De esta forma, el cuerpo obtendrá su dosis de dos litros diarios de agua, lo que ayudará a prevenir enfermedades y a una mejor digestión.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, Curiel Velázquez explicó que éstas dan al cuerpo calorías que no son útiles para el organismo en forma de energía y no se eliminan haciendo ejercicio.

Comentó que la moderación es importante para evitar afecten la salud y apuntó que al igual que en los alimentos, se debe optar por los momentos en que sea solamente necesario o especial, para un consumo sin abuso.

Expresó además que al ser una fecha en la cual las personas acostumbran dar regalos, podrían obsequiarse objetos que promuevan el cuidado de la salud.

Detalló que cuidar la salud e invitar a las personas a hacerlo, es la mejor decisión que se puede tomar, ya que se evitarán las enfermedades crónicas relacionadas al sedentarismo y mala alimentación.