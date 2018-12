Esposa de Kevin Bacon dirigirá cinta mexicana

La ganadora del Globo de Oro por la serie The Closer, Kyra Sedgwick llevará como coproductor al mexicano José Alberto López

Kyra Sedgwick, ganadora del Globo de Oro por la serie The Closer, será la responsable de dirigir la coproducción mexicana de fantasía y magia romántica The way between.

La también esposa del actor Kevin Bacon ya dio luz verde a una historia en la que dos universitarios son separados por la muerte.

José Alberto López, productor del lado nacional, señala que el proyecto tiene posibilidades de rodarse en Canadá, con elenco por definir. “Antes era una historia más de adolescentes, pero Kyra pidió unos cambios, que fuera de universitarios para facilitarnos el casting, con un romance más maduro, nos gustó y estamos levantándolo”, dijo.

El proyecto inició su camino hace dos años, cuando se dio a conocer que tras el guión se encontraba Jennifer Lee, ganadora del Oscar por la animación musical Frozen.

Desde un principio se sumó a la aventura el productor Kane Lee, nominado a la estatuilla dorada por el corto The dam keeper, con la idea de hacerla en locaciones de Jalisco.

López tenía la esperanza de que se pudiera conseguir financiamiento nacional a través del Eficine, que permite a empresas destinar el 10 por ciento de su ISR a la hechura de filmes, pero no se logró. “Si recibíamos apoyo sí, pero pues sigue la idea de hacerla en Canadá”, expresó.

Precisa que Bacon (Todos a bailar y Río místico) no se encuentra para nada involucrado en el proyecto.

La neoyorquina Sedgwick, de 53 años, ya sabe lo que es ponerse tras la cámara pues ha fungido como realizadora en la serie Grace and Frankie y el telefilme Story of a girl, con Maddie Phillips (Supernatural).

López fue uno de los responsables de Treintona, soltera y fantástica, comedia con Bárbara Mori; Los inquilinos, cinta de terror y El que busca encuentra, con Ana Brenda. Woozon Studios, de López, Roberto Jurado y Héctor Solís están del lado mexicano en The way between.