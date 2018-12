Se queda Guillermo Padrés en el penal

El exgobernador sonorense tenía previsto salir este viernes tras pagar una fianza de 140 millones de pesos

Un juzgado federal rechazó la tarde de ayer admitir la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos para garantizar los 100 millones de pesos que requiere el ex gobernador de Sonora para salir de prisión.

El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, determinó que no existe documentación que permita establecer que el predio de Diego en Acapulco tenga un valor fiscal que cubra la garantía impuesta a Padrés.

Según el juzgado, si bien un corredor público valuó este terreno de Playa Diamante en 402 millones 825 mil pesos, dicho avalúo no reúne los requisitos necesarios para cubrir la garantía, dado que el valor que establece es el comercial y no el fiscal, como se requiere.

En este juzgado se lleva el proceso contra Padrés por una presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos y la decisión de este órgano jurisdiccional era ya su última aduana para continuar sus dos procesos en libertad.

Lo anterior, porque el miércoles pasado el Juzgado Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales ya había acordado como satisfecha la garantía de 40 millones de pesos que le impusieron en el juicio por lavado de lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos.

En este caso se presentaron las hipotecas de dos inmuebles, uno de ellos uno de sietemil metros cuadrados conocido como el Rancho Tres Puertas, en Cananea, Sonora, operado por la empresa Grupo Turístico Santa Fe, valuado en 31 millones 664 mil pesos y propiedad del suegro de Padrés.

José Arturo Dagnino Acuña, cuñado del ex Gobernador, también hipotecó en favor del juzgado responsable del proceso un terreno de ocho mil 800 metros cuadrados, con construcción, localizado en el Fraccionamiento Centenario de Hermosillo, cuyo precio es de 11 millones 783 mil pesos.

Padrés está preso desde el 10 de noviembre de 2016 y sus esperanzas de abandonar este viernes del Reclusorio Oriente deberán esperar para otra ocasión. Por lo pronto, puede impugnar el fallo que le negó su salida.