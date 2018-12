¿Qué es la hiperlipidemia que pone en riesgo el corazón y cerebro?

Tener frecuentemente colesterol y triglicéridos elevados habla de un alto riesgo para la salud, pues la sangre contiene exceso de grasa, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares o un derrame cerebral, a esto se le conoce como hiperlipidemia.

De acuerdo a un publicación en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, la hiperlipidemia se presenta cuando hay demasiada grasa en la sangre, la mayoría de las veces a causa de malos hábitos alimenticios o consumir en exceso lácteos y sus derivados, harinas, carne, huevo y mariscos, azúcar, lo que ocasiona que el cuerpo produzca colesterol malo (LDL) y triglicéridos.

Cuando el organismo llega a un grado que no es posible eliminar esa grasa, ocasiona que se acumule en las arterias y con el tiempo, aumentar el riesgo de un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca.

Factores de riesgo que ocasionan hiperlipidemia:

Obesidad

Falta de ejercicio

Dieta que eleva el colesterol: lácteos, carne, huevo y mariscos

Dieta que eleva triglicéridos: refrescos, bebidas alcohólicas, pan, pastas, helado, quesos, chocolate, pizzas

Genética o niveles de colesterol y triglicéridos altos en padres

Problemas hormonales

Diabetes

Hipotiroidismo

Síndrome de Cushing

Algunos medicamentos (hormonales, diuréticos, beta bloqueadores)

La hiperlipidemia es un padecimiento que no presenta síntomas, por ello muchas personas no saben que presentan este exceso de grasa en la sangre, sin embargo, esto puede ocasionar un desenlace grave como lo es un infarto o derrame cerebral.

Las señales más comunes que podrían darte un indicio de que tus niveles de grasa en la sangre no están del todo bien son: dolores de cabeza, mareos, insomnio, aumento de grasa abdominal, caída de cabello, ansiedad para comer harinas y dulces, adormecimiento de extremidades, cansancio y fatiga más de lo normal.

La forma de saber si tienes hiperlipidemia es mediante un análisis de sangre para conocer tus niveles de colesterol y triglicéridos, para después acudir con tu médico para hacerte la interpretación.

La forma de tratar la hiperlipidemia es realizando un importante cambio en hábitos alimenticios, así como agregar rutinas de actividad física que te permita bajar de peso y eliminar esa grasa en la sangre que pone en riesgo tu vida.

