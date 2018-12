Mexicana crea dispositivo para detectar Enfermedades de Transmisión Sexual ¡en 10 minutos!

Ishtar Rizzo Varela, es una joven mexicana originaria de Veracruz quien estudió Ingeniería Ambiental y Ecológica, en Rusia gracias a una beca. Sin embargo al regresar a México desarrolló un dispositivo capaz de detectar enfermedades de transmisión sexual en solo 10 minutos.

El dispositivo recibe el nombre de LIZA y su diseño es muy similar a una prueba de embarazo casera, pues con una muestra de orina analizará las células epiteliales que podrían indicar que esa persona tiene o no presencia de clamidia.

De acuerdo a Clínica Mayo, chlamydia trachomatis (clamidia) es una infección de transmisión sexual causada por bacteria. Sin embargo, al no presentar síntomas muchas mujeres y hombres pueden no saber que la tienen y estarla transmitiendo.

Los síntomas más comunes de clamidia en mujeres: son dolor al orinar, dolor en la parte baja del abdomen, flujo vaginal , dolor durante las relaciones sexuales, sangrado después de tener sexo, sangrado entre periodos menstruales.

Los síntomas de clamidia en hombres son: secreciones del pene, dolor al orinar, dolor en la parte baja del abdomen, dolor testicular.

LIZA fue presentado y distinguido como un importante y vanguardista proyecto dentro de los Innovadores menores de 35 Latinoamerica 2018 MIT Technology Review. Este dispositivo mide aproximadamente 12 centímetros y cuenta con un cono de papel para colocar la orina y una tira reactiva para saber si existe infección.

Para conocer los resultados, solo se deben esperar 10 minutos y “una línea” en la tira reactiva significa que no hay infección, “dos líneas” significa que sí hay infección. Cuando no hay cambios de color en la tira, significa que la muestra de orina no funcionó.

De acuerdo a Ishtar Rizzo, la OMS advierte del contagio de clamidia con 130 millones de personas alrededor del mundo. Por ello, después de crear este dispositivo también sumó esfuerzos con otros jóvenes para integrar un equipo científico emprendedor.

Sin duda Rizzo Varela es una joven emprendedora con un importante avance en detección de enfermedades de transmisión sexual de forma rápida y menos invasiva, pues aunque por el momento solo es para detectar clamidia, en un futuro se busca detectar también sífilis y gonorrea.

Fuente: Salud 180