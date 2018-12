Entrega gobernadora apoyos productivos

Carmen Chávez Mada

Se benefició a familias de las colonias Coloso Alto y Altares

Con una gran sonrisa y con la ilusión de que ya no dependerá de sus hijos para subsistir, la señora Rebeca Hernández Fuentes, residente de la colonia Coloso Alto, recibió de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano una carreta de hot dogs, con todo mobiliario, para trabajar y allegarse de recursos.

La señora Hernández Fuentes quedó viuda hace tres años, y aunque su esposo cotizó por muchos años en el IMSS no logró obtener una pensión, no estaba vigente en las cuotas porque en los últimos años no trabajó por estar amputado de las dos piernas a causa de diabetes.

Para liberar un poco a su hijo de los gastos que representa mantenerla, la señora Rebeca acudió al DIF Sonora para solicitar apoyo, quien además de recibir una respuesta afirmativa a su petición también recibió la grata sorpresa que la carreta de hot dogs que pidió se la entregaría personalmente la Gobernadora del Estado.

Este viernes se cumplió el sueño de la señora Rebeca, al recibir en su casa la mandataria estatal, quien además de entregarle la carreta en comodato para que la trabaje, también le proporcionó mesas y sillas para los comensales. También le regaló cena navideña y juguetes para sus nietos.

En este sentido, la mandataria estatal comentó que el mejor regalo de Navidad que puede dar el Gobierno de Sonora son herramientas para que la gente pueda trabajar y salir adelante.

“Eso es lo mejor, y claro, lo más importante es ser solidario con la gente que lo requiera”, abundó Pavlovich Arellano.

Asimismo, la mandataria entregó apoyos para un proyecto de venta de tortillas, Luz del Carmen Ruiz Jackez, en la colonia Altares, quien también agradeció a la mandataria e invitó a creer en este tipo de programas que son de gran apoyo para las familias.

“Créanlo porque sí hay muchas personas que dicen, ‘no es cierto esto’, pero sí es cierto y vale la pena esperar”, manifestó la beneficiada quien vive con su madre, su hermana y dos sobrinas.