Telescopio Hubble muestra cómo se distribuye la materia oscura

Un nuevo estudio detectó, en observaciones profundas de seis cúmulos galácticos, un tenue brillo estelar el cual se distribuye de forma casi idéntica a la materia oscura.

A pesar de que la materia oscura no se puede observar, los científicos suponen ocupa 80 por ciento de toda la existente en el Universo.

La existencia de este material se dio después de que el astrónomo suizo, Fritz Zwicky, midiera el movimiento de las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias.

Por lo anterior, se determinó que los movimientos de las galaxias eran afectados por la fuerza gravitatoria de algo invisible. Este componente fue llamado como materia oscura porque se creía estaba compuesta de material ordinario que no emite ni refleja la luz.

De acuerdo con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), hoy sabe la naturaleza del material es distinta, y se trata de materia exótica transparente en todos los rangos del espectro electromagnético.

El artículo publicado en la revista ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society‘, relacionan la distribución de la materia oscura con la de la luz intracumular, una luz no perteneciente a ninguna galaxia específica, sino que es parte de la estructura global de la agrupación galáctica.

El estudio, de la investigadora de la Universidad de New South Wales y de la Universidad de Yale, Mireia Montes, así como del investigador del IAC y la Universidad de La Laguna (ULL), Ignacio Trujillo, se basa en seis cúmulos galácticos observados por el Telescopio Espacial Hubble.

Para el desarrollo de la investigación, se reconstruyó la distribución de la masa de materia oscura a partir del efecto de las lentes gravitacionales, de las seis agrupaciones de miles de galaxias estudiadas.

Se trata de un proceso complejo, con el que se calcula la masa de grandes objetos gravitatorios que curvan la luz emitida por galaxias distantes, esto genera un efecto similar al de una lente.

“Al observar cómo se repartía la materia oscura a través del cúmulo, nos dimos cuenta de que lo hacía como la luz intracumular”, explicó Montes.

Para comprobar que la distribución de ambas coincidía, los expertos usaron la distancia de Hausdorff, marcador establece la similitud entre dos conjuntos de puntos, mismo que los teléfonos inteligentes aplican para el sistema de reconocimiento facial.

“Comparamos la distribución de luz intracumular con la ubicación de la masa de materia oscura y de los rayos X. Las dos primeras son idénticas, hasta donde los datos permiten observar”, dijo Trujillo.

El científico sostuvo que por primera vez, se observa algo que se distribuye igual que la materia oscura. Esto permitiría estudiar su localización de forma precisa en más cúmulos de galaxias, sin reconstruir los mapas de lentes.

El hallazgo permitirá a la comunidad científica avanzar en la comprensión de la materia oscura y abre la puerta a futuras investigaciones en otros cúmulos de galaxias.

“Establecer la localización de la materia oscura, ayudará a entender el origen de esta componente de la naturaleza tan poco conocida”, afirmó Trujillo.

Fuente: Lopez Doriga