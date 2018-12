“Meten las manos al fuego” por Padré$

¡El pecado es haber sido padre$i$ta rata!

“Se tiran a perder” diputados federales

Sigue más movida que Santa la “Gober”

“Meten las manos al fuego” por Padrés…Y ante la “noticia bomba” que aflorara, quien sí que no se va a salvar de que le digan, ¡que Dios los hace y ellos se juntan!, es al abogado y ex candidato presidencial panista en 1994, Diego Fernández de Cevallos, el mal afamado “Jefe Diego”, por el megafavor que le acaba de hacer al todavía encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés. De ese pelo.

Porque resulta y resalta que al barbado de Fernández de Cevallos le dio por poner como fianza un terrón de su propiedad, ubicado en Acapulco, para cubrir los $100 millones de pesos que le impusieran a Padrés Elías y así pueda obtener su libertad provisional en el juicio que enfrenta por defraudación fiscal, lo cual muy seguramente que no es de a grati$ o producto de la amistad que en apariencia los une. ¡Zaz!

Más bien consideran que tiene visos de ser una táctica para que el bravucón de Diego le sirva de pantalla al “Memo” Padrés y quede como que no tiene “lana”, para que los jueces que lo están enjuiciando reconsideren las denuncias por corrupción que le imputaran, aunado a que el primero estaría ganando por partida doble, si se toma en cuenta que es parte del despacho legal que lo defiende. ¿Qué no?

Casi por nada es que Fernández aportara ese inmueble localizado en la exclusiva zona de Playa Diamante, que tiene una extensión de 53 mil 418 metros cuadrados y que está valuado en $402 millones 825 mil pesos, una cifra cuatro veces superior a la que debe ser cubierta por el primer Ejecutivo Estatal surgido del PAN y que terminara tras las rejas, al ser acusado de una serie de corruptelas. ¡Pácatelas!

Es por eso que ante esa “metida de manos al fuego” a favor de Padrés, consideran que ya es cuestión de tiempo para que salga del frío “bote” del Reclusorio Oriente, como lo deja entrever que éste mismo día el juzgado podría determinar si deja esa prisión, una vez verificada esa afianzada, para que en una plazo de 24 horas procedan a colocarle un brazalete electrónico y así ande libre, pero monitoreado. ¿Será?

Eso de acuerdo a lo adelantado por el Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, a partir de lo que tiene que ver con ese juicio; si se analiza que en su momento ya otro juzgador también le había aceptado una garantía por $40 millones de pesos, en lo relacionado con otro proceso que se le sigue por el delito de “lavado de dinero”. Así el dato.

Y en ese caso o para reunir esa millonada, los que apoquinaron ese dineral son su suegro, que hipotecó el RanchoTres Puertas, que es operado en Cananea por la empresa Grupo Turístico Santa Fe, valuado en $31 millones 664 mil pesos; así como su “cuñao”, José Arturo Dagnino, al sumar un predio con construcción, mismo que está en la colonia Centenario, valuado en $11 millones 783 mil pesos.

O séase que con esa cooperacha, es que se está queriendo hacer ver como que Padrés está en la “vil chilla” o ruina, cosa que nadie cree, al suponerse que no es posible que sus parientes tengan más millones que él, de ahí el porque del sentir general que hay, de que terminan tapándose con la misma cobija, además de que se refuerzan los “sospechosísmos”, de que pudo haberlos utilizado como prestanombres.

¡El pecado es haber sido padre$i$ta rata!…Quien vaya que “la compuso en la aire”, en su primer conferencia como delegado de la Secretaría de Bienestar Social, es Jorge Taddei Bringas, al intentar justificar la incorporación de algunos panistas que ya han sido incluidos en la nómina de la Federación o la estructura del nuevo gobierno federal en Sonora. De ese tamaño.

Lo anterior al señalar con todas sus letras, de que no es pecado haber pertenecido al Padresismo, sino más bien el haber sido padre$i$ta rata, de ahí que adelantara que revisarán y evaluarán los nombramientos que se aprueben para el Estado, para ver si hay alguna inconformidad o denuncia sobre los mismos, de ahí que dijera que la invitación está abierta para que lo hagan público y así poder darles seguimiento. ¡Ajá!

Con todo y que se intuye que los chequeos de esos perfiles que pudieran tener peros, debieran hacerlos antes de que se hagan efectivas esas designaciones, como la de Fausto Vázquez, que ahora cobra como encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y a quien luego luego “le sacaran algunos trapitos al sol”, por supuestamente no ser de los más aptos para estar en esa posición, ¡Ñácas!

Sin embargo lo que es Taddei Bringas, ahora sí que “se defendió como gato boca arriba”, al pretextar que el hoy “Presi” de la Nación o Andrés Manuel López Obrador, consiguió el triunfo en base a diversas alianzas, lo que hizo que confluyeran muchas gentes de diferentes trayectorias partidistas, cosa que obviamente se verá reflejada en los espacios que desde ya están asignando para gobernar. ¡Ups!

En tanto que por otro lado el representante personal de López Obrador en la Entidad, reiteró que no le apostarán a la intromisión en los otros niveles gubernamentales, como son el estatal y municipal, y que sólo lo harían, pero para apoyar, porque la única intención que los moverá, es que a los ciudadanos les vaya bien, de ahí que adelantara que la política que implementarán, será la del diálogo. A ese grado.

“Se tiran a perder” diputados federales…Y ahora sí que los que después de que quedaron a deber, simplemente “se tiraron a perder”, son los diputados de Morena, en lo referente a los cabildeos que debieron haber hecho para que a Sonora le fuera mejor en la reciente repartición del presupuesto federal para el 2019, por de a cómo se lo redujeran como nunca antes. De ese tamaño.

Toda vez que así estuvo la fracasada gestión de los levantadedos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre los que por Hermosillo están la desaparecida y tachada de falsa de Wendy Briceño, que ya ni la cara ha querido dar; así como la ex perredista de Lorenia Valles, que no ha hecho otra cosa más que cantinflear y querer “jugarle el dedo en la boca” a los ciudadanos.

Y es que por encima de que pretendan salir con “una de vaqueros”, lo único cierto es que está vez se destinaron menos recursos para beneficio de los sonorenses, lo que se traducirá en menos obras y programas sociales, al haberse dado una disminución de alrededor de $9 mil millones de pesos, en comparación con lo ejercido en el presente 2018, lo que significó un bajón del 7%. ¡Vóitelas!

Aunque lo que son Briceño Zuloaga, Valles Sampedro y Javier Lamarque Cano, el trío de legisladores más protagónicos y señalados, porque de los otros cuatro “ni sus luces”, porque no se les ha vuelto a ver, como que les valió que a la región no se le haya favorecido como antes, con esas asignaciones presupuestales, de ahí que en la partida del Ramo 33 fuera la última de todo el País. ¿Cómo la ven?

Así que al no vérseles abogar o pelear por la causa sonorense, como sí lo hicieran los tribunos vecinos de Sinaloa, es que resultara más que evidente, que es una reducción que se prestara para toda clase de especulaciones, entre ellas la de que pudiera llevar chanfle el que no haya dinero suficiente para responder a las demandas de la ciudadanía, de cara al próximo proceso electoral. Así la duda.

Sigue más movida que ni Santa la “Gober”…Si por la víspera se saca el día, la que está visto que está cerrando el año más atareada que ni Santa, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer presidiera dos eventos, el primero la Premiación “Profesionista del Año 2017; y el segundo la Instalación de la Red Sonorense de Municipios por la Salud (RSMS). De ese vuelo.

Aún y cuando con el que marcara la agenda del día, es con el saludable acto que tuviera lugar en el Salón Gobernadores, para tomarle protesta a la mesa directiva de la RSMS, encabezada por los alcaldes de Nacozari, Villa Pesqueira, Sahuaripa, Huépac y Nacozari, con la meta puesta en promover una mejor coordinación, a fin de fortalecer la ejecución de los esquemas de acción en ese sector. ¡Órale!

No en balde es que Claudia resaltara, que esa vinculación que habrá entre los 72 ayuntamientos y las dependencias de gobierno, así como la sociedad civil, vendrá a ser algo así como un modelo a seguir a nivel nacional, ya que entre otras funciones tendrá la misión de identificar las principales necesidades en cada región, con finalidad de hacer las gestiones ante la Secretaría de Salud. Ni más ni menos.

Es por lo que quien levantó la mano a nombre de los “presimunes” sonorenses, es el munícipe de Villa Pesqueira, Francisco Mendoza Navarro, en su calidad de presidente de esa naciente agrupación, que se constituirá en el enlace para acercar a las municipalidades, con la intención de que reciban una pronta atención en ese ámbito tan prioritario, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Qué tal!

Pues independientemente de su tamaño y ubicación, el plan es que de aquí pa´l real se les atienda a todos por igual, si se parte de que algunos están en unas zonas muy apartadas, de ahí que la estrategia radicará en impulsar esa modalidad para estrechar una relación de colaboración, en aras de que haya un mayor bienestar en esas localidades, con un beneficio directo para sus poblaciones. Así el avance.

