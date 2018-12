“Quiero ser entrenador de Chivas y plasmar estilo ofensivo, sabroso”: Salcido

Carlos Salcido afirmó que en un futuro le gustaría regresar a Chivas como entrenador, inclusive reveló que su estilo de juego sería agradable para la pupila del aficionado.

Y es que el zaguero se ha preparado para tal misión tomando el respectivo curso en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) en Guadalajara.

“En un futuro me gustaría ser entrenador de Chivas, pero de Primera División, no de Fuerzas Básicas, es así, me gustaría y Dios quiera, podría ser una de mis metas o sueños”.

“A mí me gusta ser ofensivo, así sabroso. Defender y cosas de esas, mira que soy defensa y no me gusta mucho, yo creo en el espectáculo, en el futbol alegre; yo empecé siendo delantero y goleador y mira donde terminamos, ya casi terminamos de portero”, dijo para Medio Tiempo.

Además de ser dirigido en México por grandes técnicos como Matías Almeyda y Ricardo Ferretti, Salcido también recogió experiencia táctica durante su estadía en Europa, donde jugó para el PSV y Fulham.

“He apuntado bastante y a todos les he robado mucho, actualmente veo situaciones hasta de Ricardo La Volpe, ya ves que de repente habla y saca vídeos y cosas de esas”.

“Si soy el jugador que soy, o el jugador que fui fue gracias a todos esos entrenadores que he tenido en mi carrera, porque todos me han aconsejado, todos me dieron su palmadita en la espalda para ser gente importante de sus alineaciones”, añadió.

Asimismo, reconoció que el haber cursado la cerrera de director técnico le permitió entender cabalmente su profesión, ya que ahora comprende que todos los ejercicios y ensayos son por el bien de los futbolistas.

“Como jugador a veces dices ‘¿por qué hoy fue un día tan pesado?, ¿por qué nos ponen tan físico, o porqué entrenamos esto?, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo a un balón parado?, ¿para qué sirve una pretemporada?’ Todas esas cosas ahora las estás viendo y te estás dando cuenta el porqué de cada cosa”.

“Y empiezas a tener un panorama que dices ‘si hubiera sabido esto a los 20 años ¿sabes qué?, a lo mejor me comporto, a lo mejor profesionalmente soy mejor, a lo mejor entiendo a un profesor, a un preparador físico’, no sé, muchísimas cosas, sí te abre un panorama muy grande en estas circunstancias”, sentenció.

Fuente: SDP noticias