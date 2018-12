Libra Seagal cargo de agresión sexual

El actor presuntamente agredió a la mujer entre el 1 de mayo de 2002 y el 31 de agosto de 2002

Steven Seagal no enfrentará cargos por una presunta agresión sexual contra una mujer en 2002, publicó TMZ.

De acuerdo con el sitio, que tiene en su poder los documentos de la demanda, el actor presuntamente agredió a la mujer entre el 1 de mayo de 2002 y el 31 de agosto de 2002.

Los documentos no consignan mayores detalles del supuesto asalto.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles informó que no pueden levantarse cargos debido a que el delito del que se le acusa ya expiró.