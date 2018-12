¿Cómo reducir la resaca?

En estas fiestas decembrinas es fácil perder el control y tomar en exceso bebidas alcohólicas. Sin embargo, al otro día, el cuerpo nos cobrará la factura sufriendo la famosa “cruda” o “resaca“, que como síntomas más comunes están la deshidratación, dolor de cabeza, escalofríos y molestias gástricas. Pero no todo está perdido, pues a continuación les diremos cómo reducirla.

La “cruda” o “resaca” se produce debido a la caída brusca de la concentración de alcohol en sangre cuando se ha realizado un consumo abusivo previo. El malestar se agrava si se consumen bebidas de mala calidad, ya que contiene más congéneres, una sustancia que se genera en la producción del alcohol y que afecta en distinta proporción dependiendo de la bebida que se consuma.

Lo mismo sucede cuando se mezclan varios tipos de bebidas alcohólicas, pues hay mayor cantidad de congéneres ingeridos. El alcohol blanco provoca menos resaca que el oscuro, es decir, tiene menos congéneres.

Además, las personas que fuman tienen más resaca pues tanto la nicotina como el alcohol aumentan la liberación de dopamina en el sistema límbico (vinculado a las emociones y la memoria, entre otras) y que, juntas, aumentan la resaca.

Cómo reducir sus efectos

No beber en ayunas.

Evitar fumar a la vez que bebemos.

Comer alimentos grasos antes de beber alcohol.

Ingerir preferiblemente hidratos de carbono.

No mezclar distintos tipos de alcohol.

Tomar fruta fresca.

Evitar mezclar fármacos y alcohol.

Consumir bebidas alcohólicas de calidad.

Tomar líquidos azucarados no cítricos, ya que los cítricos aumentan la acidez.

Comer huevos y fruta fresca también es bueno contra la resaca.

Fuente: Lopez Doriga