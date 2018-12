Aplican 120 multas por venta de alcohol a menores

Indican las autoridades señalan que desde su inicio, el programa ha impactado a más de 205 mil sonorenses

El programa preventivo “Ya no les hagas el paro”, que busca concientizar la no ingesta de alcohol en menores de edad, ha impactado a 205 mil 821 sonorenses desde su puesta en operación en enero de 2017, aseguró Zaira Fernández Morales.

Además señaló que se han aplicado un promedio de 120 sanciones por la venta de alcohol a menores de 18 años.

La directora general de Bebidas con Contenido Alcohólico, de la Secretaría de Hacienda, señaló que han tenido una respuesta positiva por parte de la sociedad en general, resaltando la importancia de inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, y concientizar sobre el daño que provoca en su organismo el consumo de alcohol a temprana edad.

“Logramos impactar a más de 200 mil jóvenes y niños en los diferentes municipios del Estado, fue un esfuerzo importante de padres de familia, maestros, y las autoridades de educación y seguridad pública “, expresó.

A la fecha, agregó la directora alcoholes, han interpuesto un promedio de 120 sanciones por la venta de alcohol a menores de 18 años, así como por no acreditar la mayoría de edad, mismas que han disminuido tomando en cuenta que la campaña “Ya no les hagas el paro” está permeando entre los propios permisionarios.

Fernández Morales recordó que, a través del programa “Ya no les hagas el paro”, dan pláticas preventivas a alumnos de escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, para concientizar a las niñas, niños y jóvenes de no ingerir bebidas alcohólicas, así mismo buscan sensibilizar a los adultos a no comprarles, venderles o compartir bebidas alcohólicas a menores de edad.

En sí, apuntó, dar a conocer a la comunidad que suministrar alcohol a un menor de 18 años es un delito tipificado en el Código Penal como corrupción de menores y se castiga con cárcel.

Precisó que en este período vacacional de diciembre continuará la vigilancia y actividades de verificación, a fin de evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, por lo cual se implementarán los tres programas de prevención: “Ya no les hagas el paro”, “Observadores Ciudadanos” y “Punto Seguro”, así mismo se hace una invitación a los ciudadanos a denunciar al 089 cualquier situación de ésta índole.