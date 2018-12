Incurren yaquis en otro exce$o carretero

Que va a la segura el Secre de Seguridad

¡Destapan! al Secretario Técnico Federal

Cierra el año “a todo gas” la Gobernadora

Incurren yaquis en otro exce$o carretero…Quien sí que tiene un auténtico “fierro en la lumbre”, es el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, por el enésimo exce$o en que está incurriendo un grupúsculo de yaquis, al desde el pasado martes darles por cobrar una ilegal cuota de peaje para pasar por la carretera de Cuatro Carriles, al Norte de Vícam, al parecer para sacar pa´ la Navidad.

Así está el abu$o que están cometiendo, con esa a$altada que están perpetrando contra los viajeros, en lo que es la temporada de más circulación en el año, luego de que los integrantes de un grupillo que se hace llamar Comisión para la Defensa de la Tierra el Agua y los Derechos Humanos de la Nación de la Tribu Yaqui, se apostaran en ambos lados de esa rúa federal para “vacunar” a los que por ahí pasan. ¡Zaz!

En esos términos está esa e$quilmada que de la noche a la mañana iniciaran, e incluso poniendo diferentes tarifas, que son de $50 pesos para autos pequeños y $100 del águila para camiones de carga, de ahí que los chines y jotas no se hayan echo esperar, por parte de los usuarios de esa cinta asfáltica, ante esa impune cobranza que les están haciendo a chaleco, con el pretexto de reunir recursos para esa etnia.

Aunque lo más raro de ese calificado como robo en despoblado, es que las mismas autoridades de esos indígenas no estén reconociendo esa pedidera, como lo reconociera el vocero, Tomás Rojo Valencia, tan esa así que hasta advirtiera que podría haber vívales involucrados o infiltrados, como un tal Rogelio Gómez, en esa acción que les ha venido a “calentar” esa zona, por el efecto en contra que les provoca.

Aún y cuando no cree que se manden solos, esos a los que les ha dado por exigir un pago al cruzar por lo que consideran su territorio, no obstante y que es una ruta perteneciente al gobierno federal, de ahí que quien también tendrá que hacer su parte para frenar esa cobradera que está fuera de la Ley, es el tildado de superdelegado de la administración de Morena, Jorge Taddei Bringas. De ese pelo.

Y es que con todo y la obvia inconformidad que ha causado esa “estirada de mano” que están llevando a cabo, en un horario desde la siete de la mañana, hasta que se mete el sol, lo que es hasta ahora, simplemente no han procedido en su contra, mínimo al retirarlos, para que no hagan pagar a justos por pecadores, al según ellos con eso estarse “cobrando a lo chino” los apoyos que no les hacen llegar. ¡Aja!

Con todo y que lo más curioso del caso o de ese flagrante arbitrariedad, es que les diera por colocarse en la época de más movimiento de tráfico, como para $acar la mayor “raja” o ganancia posible, de ahí el porque hasta exista el riesgo, de que ante ese atropello podría suscitarse un enfrentamiento con los automovilistas y camioneros, que con justa razón les reclaman el libre tránsito que debe haber.

O séase que así está el nuevo atorón que están propiciando, al por sus pistolas ponerse a sacar lana fácil con cargo a los ciudadanos, en lugar de demandársela a la instancias gubernamentales, de ahí que habrá que ver hasta donde los dejan llegar con esa ilegalidad, por suponerse que con la nueva gestión morenista ya no se permitirá eso, de ahí que Taddei Bringas tendría la última palabra al respecto. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que va a la segura Secretario de Seguridad…El que vaya que está yendo muy a la segura, es el secretario de Seguridad Pública Estatal, David Anaya Cooley, a la hora de estar conformando su equipo de colaboradores más cercarnos, como lo reflejan los perfiles de los dos nombramientos que ayer destapara, y que llegarán a sumarle con su experiencia a las tareas de esa instancia. ¿Cómo la ven?

Pues para prueba está que se trata del ex Comisario General de la Policía de Hermosillo, Jorge Andrés Suilo Orozco, quien desde ya ocupa la coordinación estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que tiene que ver con el programa del Escudo Ciudadano; así como Karina Lagarda, que ya despacha en la dirección de Comunicación Social de esa dependencia. Ni más ni menos.

Y es que tanto Suilo Orozco, como Lagarda Lugo, son dos cuadros ya muy probados en el mundo del servicio público, por el primero también haber fungido como delegado de la Semarnat y posteriormente en la Secretaria del Ayuntamiento hermosillense; en tanto que la segunda es ex regidora, además de igual haber desempeñado esa función en la que ahora estará, pero en el anterior trienio municipal. ¡Qué tal!

Es por eso que se diga, que son un dúo de funcionarios que ya están más que probados o pasados por diferentes pruebas del ácido, de ahí el sentir que hay, de que se les percibe como una garantía para llegar a dar resultados, en los cargos para los que ahora han sido designados, a partir del buen antecedente que tienen, lo que deja en claro que no son ningunos improvisados, sino todo lo contrario. De ese tamaño.

De ahí el comentario generalizado que hay, del acierto que tuviera Anaya Cooley al nominar a Karina y Jorge Andrés, tan es así que inicialmente el nombre del segundo se manejara para estar al frente del Centro de Control Comando, Comunicación Computo, Coordinación e Inteligencia, el famoso C5, por la capacidad operativa que se le conoce en materia de lo concerniente a la inseguridad. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Destapan al Secretario Técnico Federal…Ahora sí que en un día de nombramientos, para muestra está el que ayer también dieran a conocer a Rafael Acuña Griego, para fungir como Secretario Técnico Federal en el rubro de seguridad, lo que traducido al español significa que vendrá a ser el enlace para Sonora en ese inseguro ramo, el cual cabe señalar que es un puesto de nueva creación. Así el dato.

Así que para ese efecto o el darle la bienvenida a Acuña Griego, quien está identificado como un miembro de la abogacía y con una trayectoria más larga que la Cuaresma, por las posiciones públicas que ha ocupado, el que convocó a una rueda de prensa para ventilar y hacer oficial esa nueva, que desde hace rato habían venido “enguerando”, es el delegado federal de Programas de Desarrollo, Jorge Taddei.

Con lo que el hermano del también abogado, Francisco Acuña Griego, que incluso formara parte de la Comisión del Caso Colosio, para la investigación del asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, es el que estará presente en las mesas de seguridad en la Entidad, en representación del secretario en el País de esa área, como es el encumbrado sonorense de Alfonso Durazo Montaño.

De tal forma que con ese anuncio que se hiciera, es que terminara de descorrerse el velo, tocante a quién sería el representante de Durazo Montaño por estos lares, para de primera mano y a diario estarle haciendo llegar el reporte de lo que esté pasando en el Estado, a partir de lo tratado en la bautizada como Mesa por la Paz, que a primera hora todos los días montan, a fin de evaluar el cómo anda la inseguridad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cierra el año “a todo gas” la Gobernadora…Y la que está cerrando el año “a todo gas”, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer en Phoenix firmara un inédito acuerdo con sus homólogos de Nuevo México y Arizona, Susana Martínez y Doug Ducey, para transportar desde esos Estados de EU a suelo sonorenses gas natural y de aquí al mercado de Asia.

En lo que es una muestra más de que Pavlovich Arellano no se ha perdido en grillas y mucho menos en lamentos, por lo de las recientes reducciones al presupuesto federal y por el contrario le ha seguido abonando a la talacha, en aras de ampliar las oportunidades comerciales, como esta vez en lo relacionado con las empresas gaseras, al sumar esfuerzos mediante ese pacto binacional que hicieran. De ese vuelo.

Ya que por medio de esa unión estarán impulsando un sector de comercio que está llamado a ser de los de vanguardia, como es el de esos combustibles gaseosos, en está ocasión trayéndolo desde Nuevo México, para una vez que cruce por las latitudes arizonenses, conectarlo con el puerto guaymense, aprovechando la red del gasoducto ya existente, para luego remitirlo al continente asiático y específicamente a Taiwán.

Casi por nada es que la “Gober” resaltara que es una nueva estrategia comercial basada en una política de ganar ganar, entre esas regiones de México y en Estados Unidos, al igual que otras tantas que han venido promocionando, por el beneficio que les representará, ya que una vez concretada y entrando en operación, generará nuevas fuentes de empleo, con un impacto directo en sus economías. Así el acierto.

No balde es que a Claudia, Susana y Doug se les viera más que contentos, y no precisamente por la inminente llegada de Santoclós, sino más bien porque ese convenio es algo así como unas christmas adelantadas, por las amplias expectativas que propicia para el renglón económico, porque con eso ya tendrán la opción de acceso a diversos mercados globales, lo que redundará en un mayor crecimiento.

Correo electrónico: [email protected]