Remedios naturales para un ataque de tos

Un intenso ataque de tos es algo la mayoría hemos pasado (sobre todo en la noche) y es que la temporada invernal no ayuda con las bajas temperaturas, lo que no ocasiona que nuestras defensas se encuentren más vulnerables. Por ello, hemos seleccionado los remedios naturales más efectivos para un ataque de tos.

De acuerdo a Clínica Mayo, la tos es la forma en la que el cuerpo responde ante la presencia de algún agente irritante en las vías respiratorias y manda un mensaje al cerebro que estimula los nervios, músculos del pecho y abdomen para que libere aire y expulse el agente irritante y moco.

La tos prolongada puede ser muy agotadora, pues provoca insomnio, dolores de cabeza, incontinencia urinaria e incluso, por la velocidad podría causar ruptura de costillas.

Remedio natural contra ataque de tos- miel

El primer remedio natural para evitar el ataque de tos, es la miel, pues una publicación de Clínica Mayo, lo menciona como un efectivo supresor de tos. La forma de consumirlo es muy sencilla, ¡solo prepara un té de limón y agrégale una cucharada de miel! La miel ayuda a reducir los ataques de tos nocturnos y ayudará a que duermas sin interrupciones.

Remedio natural contra ataque de tos- ungüento de eucalipto y mentol

Aplica antes de dormir un poco de ungüento natural de mentol y eucalipto en los pies, después colócate unos calcetines de algodón, esto brindará calor en tus pies y reducirá los ataques de tos en la noche.

Remedio natural contra ataque de tos- jengibre

El jengibre es un antihistamínico natural, lo que ayudará a reducir las molestias de resfriado y tos. La forma de consumirlo para reducir los ataques de tos es muy sencilla, puedes preparar un té de jengibre y agregarle el jugo de un limón y una cucharada de miel o también puedes preparar un jarabe de jengibre.

Remedio natural contra ataque de tos- pimienta negra

¡Sí lo sabemos, el sabor es muy fuerte pero efectivo! La pimienta negra es un ingrediente que ayudará a reforzar tu sistema inmune. La forma de preparar té de pimienta negra es disolviendo una cucharada de pimienta molida en agua caliente. Agrega una cucharada de miel y tómalo en las noches.

Estos cuatro remedios naturales harán que los ataques de tos desaparezcan en pocos días. Sin embargo, recuerda que es importante acudir con tu médico si ya pasaron más de dos semanas y la tos persiste. Además de no auto medicarte para no crear resistencia a los antibióticos, pues la tos regularmente es una enfermedad que no necesita medicamentos.

