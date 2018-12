Todo lo que debes saber acerca de los filtros solares

Natura Fotoequilibrio y la dermatóloga Verónica Muchnik te cuentan todo lo que tienes que saber sobre las etiquetas de los filtros solares, para que estés preparado y te expongas al sol con consciencia en las vacaciones de invierno.

¿Cómo interpreto el SPF para saber cuál me conviene?

El SPF o Factor de Protección Solar indica el tiempo que el filtro nos protege del sol. Se calcula cuánto tarda la piel en broncearse bajo el sol y se multiplica por el SPF. Por ejemplo, si tu piel toma color en cinco minutos, un filtro con SPF30 te protegerá durante 2.5 horas y uno de SPF50 por más de cuatro horas.

¿Qué diferencia hay entre rayos UVA y rayos UVB?

Los rayos UVA son el 95% de los rayos que llegan a la Tierra y están presentes todo el año. A diferencia de los UVB, su efecto inmediato es “indoloro”, pero pueden penetrar muy profundo en la piel, llegando a la dermis. Como entran en contacto con la epidermis, suelen causar daño celular y, por lo tanto, son responsables del envejecimiento prematuro (fotoenvejecimiento), la pigmentación y a largo plazo causan riesgo de enfermedades de la piel. Por su parte, los rayos UVB conforman el 5% restante y son los responsables de las quemaduras de la piel. Un buen protector solar debe proteger la piel de ambos tipos.

¿Qué significa protección inmediata?

Hay 2 tipos de filtros solares: los físicos, que bloquean los rayos apenas aplicados y por ende protegen de manera inmediata; y los químicos, que deben ser absorbidos por la piel antes de brindar alguna protección, por lo que es recomendable esperar un rato antes de exponerse al sol.

¿Cuánta cantidad hay que aplicar?

Es muy importante no escatimar con la aplicación del filtro solar, porque ponerse una menor cantidad de lo aconsejado aumenta las posibilidades de quemaduras. Se calcula que dos miligramos por centímetro cuadrado de piel es una dosis adecuada. Por ejemplo, para el rostro no menos de una cucharada de té. No hay que olvidar aplicarlo cada 2 horas.

¿Qué significa que un filtro solar no protege al 100%?

No existe un producto que nos proteja por completo. El FPS50 filtra 98% de los rayos solares pero no aumenta sustancialmente la protección.

¿Cómo debo aplicar un protector en el rostro?

Siempre se debe poner el protector primero en la mano y luego en la cara, sobre todo cuando se trata de sprays, ya que pueden entrar en contacto con los ojos.

¿Qué significa que no ofrece protección contra la insolación?

El protector solar sólo protege la piel, pero estar expuesto de forma prolongada al sol puede ocasionar insolación, que afecta directamente al organismo. Por eso, es recomendable evitar estar al aire libre en las horas de mayor radiación solar, entre las 10 a.m. y las 4 p.m., hidratarse bien y no hacer ejercicios intensos si hace mucho calor. Es importante moderar el tiempo que se está bajo el sol y usar vestimenta adecuada que pueda cubrir el cuerpo.

¿Puedo aplicar el mismo protector solar que usé el año pasado si no lo terminé?

No. La estabilidad de los filtros no se garantiza una vez cumplido el año de haber abierto el protector. Aunque a simple vista no haya cambiado de olor ni de consistencia, es probable que ya no sea tan efectivo.

¿Existen protectores solares que actúen contra el envejecimiento precoz?

¡Sí! De hecho, la mejor solución para desacelerar el envejecimiento prematuro son los protectores solares. Estos bloquean los rayos UVA, que son el 95% de la totalidad y están presentes diariamente, y funcionan como agentes que previenen las señales de envejecimiento, ya que no permiten que los rayos UVA penetren la epidermis, donde se produce el daño solar.

Fuente: Eme de mujer