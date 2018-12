Salen de América Insaurralde y Arce

En el equipo del América quieren darle oportunidad a sus juveniles para el próximo Clausura 2019 y con miras al certamen el cuerpo técnico azulcrema buscará la salida de dos elementos los cuales no cumplieron con lo requerido por Miguel Herrera.

El primero será el centrocampista mexicano Pedro Arce, quien desde su llegada del futbol griego no cumplió con las expectativas y su último encuentro de liga fue el pasado mes de enero. El equipo le buscará acomodo en otra institución y prefieren darle la oportunidad a un hombre formado en fuerzas básicas.

Otro hombre que no será requerido para el próximo campeonato es Cristian Insaurralde, ya que le argentino ocupa una plaza como no formado en México y no entra en los planes de Herrera.

Insaurralde llegó a préstamo por un año proveniente de O’Higgins, pero la directiva quiere terminar con el mismo para así usar la plaza para un foráneo que sí tenga oportunidades. El centrocampista apenas disputó 34 minutos en Liga y a lo largo del semestre sufrió de diversas lesiones musculares.

Con esto, el conjunto de Coapa desea fortalecer su ataque con un centro delantero extranjero y en caso de que Diego Lainez sea vendido se comprará un jugador que ocupe su posición.