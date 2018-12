Rinden homenaje a “El Loco” Valdés

Durante la ceremonia denominada” Homenaje a “Manuel “El Loco” Valdés. Genio y Figura”, varios cómicos recordaron la trayectoria del que consideran un maestro para ellos

El cariño de amigos y colegas que lo admiran llenó de buenas vibras a Manuel “El Loco” Valdés, quien padece una metástasis del cáncer que lo atacó en 2017.

Comediantes como Freddy y Germán Ortega “Los Mascabrothers”, Memo Ríos y Luis de Alba se lo expresaron la noche del miércoles, en el Centro Cultural Teatro 2, en el Homenaje a “Manuel “El Loco” Valdés. Genio y Figura”, donde recordaron la trayectoria del que consideran un maestro para ellos.

“Se siente muy bonito, es una inyección de energía positiva. Es maravilloso, te sientes renovado. Estoy muy bien, me siento muy bien. Parece que estamos ganándole a la enfermedad”, expresó Valdés después del homenaje.

La actitud optimista también invade al cómico gracias a que ha tenido mejorías en los chequeos médicos, a los que no deberá volver hasta dentro de dos meses.

Pese a que el cáncer no ha cedido del todo, el actor no se ha rendido y su familia lo ve con intenciones de retomar pronto el trabajo en los escenarios.

“Ya está retomando su vida normal, ya camina, sube escaleras, la parálisis que tuvo en el lado izquierdo por la radiación no le duró ni una semana. Le ha costado mucho trabajo porque lo cambió la enfermedad, pero él es tan cabrón y tan poderoso que se ha ayudado porque quiere seguir aquí.

“La prueba es que los médicos lo checaron y no va para abajo. Tiene metástasis porque sí la tiene, se le fue para el cerebro y la tenía en los pulmones, pero está más que controlada”, expresó, en entrevista, su hijo Alejandro Valdés, quien lo acompañó a la ceremonia.

Las actuaciones musicales de Jorge “El Coque” Muñiz, Los Hermanos Castro y Toñita acompañada de mariachi deleitaron a los 300 asistentes al teatro, cifra estimada por personal del recinto, cuyas entradas, que iban de los 550 a los mil 100 pesos, se vendieron en beneficio del actor.

A las 20:45 horas comenzó la fiesta ininterrumpida, donde personajes como “El Costeño” destacaron la inspiración que supuso el trabajo del homenajeado en sus carreras.

Pese a los años que lleva en el medio, “El Loco” siente urgencia por regresar a los escenarios, cosa que hará en cuanto los médicos lo den de alta porque siente que acabará con su cáncer a corto plazo.

“(Extrañar el escenario) Es una cosa lógica. Por estar en los escenarios no me atendí a tiempo el tumorcito. Mucha culpa la tengo yo por no atenderme.

“Estoy recuperando mi peso, yo pesaba normalmente 70 kilos y con la enfermedad bajé hasta 50. Hoy ya peso 59. Estoy muy bien, me siento muy bien. Parece que estamos ganándole a la enfermedad”, dijo “El Loco”.