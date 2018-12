Regresa al ring Óscar Valdez

El sonorense realizará en febrero la quinta defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ante el italiano Carmine Tommasone

Luego de casi 11 meses sin pelear, el mexicano Óscar Valdez volverá a la actividad para realizar la quinta defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el 2 de febrero ante el italiano Carmine Tommasone.

Este miércoles fue confirmado el regreso de Valdez (24-0, 19 KO’s) en el Ford Center at The Star de Frisco, Texas, en la primera pelea del mexicano desde que el pasado 10 de marzo sufrió fractura de mandíbula ante Scott Quigg y después de las “guerras” con Miguel Marriaga y Génesis Servania.

Y será una pelea especial para el sonorense, quien está seguro de mostrar cosas nuevas y diferentes, pues será la primera con el entrenador Eddy Reynoso en su esquina.

“Los fanáticos pueden esperar el mismo Óscar Valdez por ser un peleador agresivo y emocionante. También verán un lado diferente que nadie ha visto, que es la habilidad de boxeo que tengo y que estoy perfeccionando y aprendiendo con mi nuevo entrenador, Eddy Reynoso”, aseveró.

Por su parte, el promotor Bob Arum dijo que será fantástico ver de vuelta a Valdez después de su recuperación total en la quijada “y una valiente victoria sobre Quigg, Óscar siempre trae emoción y acción a sus peleas”.

El retador será el invicto Tommasone (19-0, 5 KO’s), ex campeón italiano, europeo e Internacional de la AMB y que hará su primera aparición fuera de su país. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue uno de los profesionales que vio acción.

En la velada, además de la de Valdez-Tommasone, habrá otras dos peleas de título mundial; una, la esperada revancha por el título mundial semicompleto entre el campeón de la OMB, el colombiano Eleider “Storm” Álvarez y el retador ruso Sergey “Krusher” Kovalev.

También se presentará el peso ligero Teofimo “Brooklyn” López, mientras Richard Commey chocará contra Isa Chaniev por el vacante título mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).