Recibe Ana Gabriela Guevara la Conade

Este martes, Ana Guevara recibió formalmente la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de manos de su antecesor en el cargo, Alfredo Castillo, en una breve ceremonia de Entrega-Recepción.

La medallista olímpica en Atenas 2004 estuvo acompañada de parte del equipo de Transición, mientras que Castillo de sus colaboradores más cercanos para hacer la entrega formal de la dependencia en la dirección general.

Tras el acto protocolario, la sonorense que apenas rindió protesta el pasado 13 de diciembre en la SEP, realizó un recorrido por las instalaciones que conoció como deportista hace una década y convivió por algunos minutos con trabajadores de la dependencia que el viernes pasado se quedaron con ganas de verla, pues la ex atleta no llegó como se había anunciado.

Guevara también visitó las oficinas de la Subdirección del Deporte; de Cultura Física; de Administración; de Calidad para el Deporte, Órgano Interno de Control y la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos.

La ex Senadora tendrá que trabajar con un presupuesto muy austero para 2019 ya que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla mil 509 millones de pesos para la Conade para el próximo ejercicio fiscal.