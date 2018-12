Promueve la moda oaxaqueña

La protagonista de la cinta “Roma”, Yalitza Aparicio dijo que aprovecha los reflectores que tiene para promover sus tradiciones textiles y moda oaxaqueña.

“En algunas entrevistas hemos dado a conocer ropas de nuestro México. Yo, como oaxaqueña, he estado usando prendas de Oaxaca.

“Son muchas mujeres de diferentes regiones que trabajan para ello. Estoy muy agradecida con ellas porque no es nada fácil hacer ese tipo de trabajo”, mencionó Yalitza el lunes en entrevista durante su paso por la alfombra roja de la película, en la Cineteca Nacional.

Tras haber sido la imagen de revistas como Vanity Fair y recientemente de la portada Vogue México, la actriz dijo sentirse feliz.

“Estoy muy contenta porque, a través de esto, muchas personas se darán cuenta que claro que pueden estar en una publicación así y pueden hacer más cosas sin importar el físico y hacer a un lado los prejuicios”, afirmó.

El director del filme, Alfonso Cuarón confía en que su filme, disponible en salas seleccionadas y Netflix, confía en erradicar los estereotipos que ha implantado la sociedad.

“Me da mucho gusto que ciertos estereotipos, sobre todo de belleza, se puedan romper, esperemos que sea esto y tenga una continuidad y no sólo se sumen a la moda de una película.

“La belleza debe de coincidir con la realidad y con las identificaciones de sociedades y pueblos”, manifestó.

Lejos de ser un modelo a seguir, Yalitza espera que otras personas se identifiquen con ella y demostrar que, pese a la fama, sigue sin perder el piso.

“Siempre he tratado de ser yo, de no olvidar mis orígenes, de dónde vengo, quién soy, porque gracias a ello estoy aquí”, sostuvo.

El lunes la Academia de Hollywood anunció que “Roma” avanzó junto con ocho cintas más en la búsqueda de una nominación al Óscar a Mejor Película Extranjera.

“Esas son decisiones de una serie de gentes, eso ya no me corresponde, yo ya terminé mi trabajo. Son decisiones de otras personas”, respondió el cineasta.