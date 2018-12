Alistan millonaria inversión de EU y México para frenar migración

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón aseguró que el gobierno de Estados Unidos acordó con México invertir 10 mil 600 millones de dólares en el país y Centroamérica para frenar la migración y justamente el gobierno estadounidense inició con el retiro de soldados que había desplegado en la zona fronteriza aunque todavía están casi cuatro mil elementos en la zona.

Según el canciller mexicano las inversiones se realizarán en el sur del territorio mexicano para apoyar los proyectos anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en desarrollos forestales, agrícolas y turísticos, principalmente en Chiapas y Oaxaca, además del tren maya que recorrerá Yucatán y Chiapas.

En cuanto a las inversiones estadounidenses en Centroamérica, englobaría el llamado “triángulo norte” conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde se proyectan inversiones públicas y privadas para evitar que los residentes de esos países busquen mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

Lamentablemente, lo que no se toma en cuenta es a la población centroamericana que ya está en los estados fronterizos con el vecino país del norte, concretamente en Sonora, en donde ha crecido la demanda de empleo, vivienda y por ende salud y se prevé aumente ante el anuncio del nuevo salario mínimo de 176 pesos.

Sin embargo, lo que no se tomó en cuenta es que las empresas para poder cumplir con ese monto, están recortando personal, de tal suerte que si se suma la llegada de migrantes y de más interesados en mejorar sus ingresos, la problemática en la zona fronteriza se recrudecerá, incluyendo la violencia.

Es un problema fuerte el que ya se tiene encima, pero que se agudizará, por lo que la gobernadora Claudia Pavlovich junto con los alcaldes y legisladores por Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Naco, tendrá que tocar más puertas para evitar que la problemática se convierta en una “bola de nieve” que no puedan parar.

Y esperemos que ese monto millonario de inversión estadounidense y del gobierno federal “salpique” los estados fronterizos del norte del país, porque el presupuesto previsto para el próximo año, que al menos en lo general trae importantes recortes para Sonora, sea defendido con uñas y dientes por los legisladores federales que representan a la entidad, para mejorarlo y con ello, las condiciones de vida de los sonorenses.

Se ve lejana la universalización de salud anunciado por López Obrador

Y para respiro de beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), además del Seguro Popular, la universalización del sistema de salud no se ve como algo inmediato, ya que requiere una inversión mínima del cinco por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que para el próximo año se prevé un equivalente a 2.8 por ciento.

Como vemos, la propuesta del presidente López Obrador se queda bastante corta y aunque no lo crea eso es un respiro para millones de derechohabientes de esas instituciones de salud, que ven con preocupación que si actualmente sus necesidades no son cubiertas a cabalidad, pasar a la población abierta del Seguro Popular como beneficiarios, los afectaría aún más.

Por ejemplo el pasado lunes al surtir una receta en la clínica 37 del IMSS no había dos medicamentos y a otra persona que estaba en la ventanilla contigua también le hicieron falta medicinas, ante lo que se volvió hacia mí y comentó “y así quieren meternos a los del Seguro Popular y no pueden con los que estamos”.

Por cierto, el farmacéutico que me atendió me dijo que fuera el próximo martes para ver si ya habían surtido, pero no caí en cuenta que era 25 de diciembre, creo que me hizo inocente en pleno 17 de diciembre, pero iré el 26.

Pero volviendo al tema, especialistas en economía ven muy difícil que para final del sexenio de López Obrador, se llegue a destinar ese porcentaje del PIB por lo que será una buena intención que quedará solo en eso.

