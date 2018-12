Finge ser agente de la CIA para pasar más tiempo con sus 3 esposas y 13 hijos

William Allen Jordan no sólo tuvo una víctima, sino tres, y de ellas surgieron 13 hijos que curiosamente no se conocen.

El estafador decía a sus esposas que era un agente de la CIA y que recibía múltiples amenazas de muerte por las que debía pagar a cambio de protegerse. Mary Turner Thomson, por ejemplo, le dio 5 millones 56 mil 740 pesos, según informa Black Sports Online.

Sus pretextos para ausentarse por un buen tiempo eran varios, pero entre los más populares estaban las supuestas misiones a las que tenía que acudir por motivos de trabajo.

La mujer originaria de Escocia relata que conoció a William a través de internet y en menos de un mes de su primera cita le pidió matrimonio. Aunque no estaba convencida, le dijo que sí y vivieron juntos por cuatro años hasta que el sueño de amor terminó cuando una foto de su esposo apareció en los titulares.

“Mi marido, el que creía que conocía y que me amaba, no es más que un estafador que también me mintió sobre su supuesta infertilidad”, denunció la mujer.

Fuente: SDP noticias