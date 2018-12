Es Lucero la reina tuitera

Lucero comparte la cima como la tuitera más influyente de México.

De acuerdo con un estudio de la firma Brandwatch, el twitter de la cantante y actriz (con más de 8.7 millones de seguidores), tiene el mismo grado de influencia que las cuentas de Aristegui Noticias y la politóloga Denise Dresser.

Para realizar su análisis, Brandwatch otorgó puntuaciones a los perfiles de twitter de acuerdo a la interacción que sus publicaciones generan con otros usuarios. Éstas pueden ser “me gusta”, retuits o comentarios.

El twitter de la “Novia de América” obtuvo 91 puntos sobre 100.

Julieta Venegas (88), Maite Perroni (88) y Andrea Legarreta (85) son otras de las famosas del mundo del entretenimiento que forman parte del top 10. En cuanto a hombres, el listado es liderado por comunicadores y políticos.

Es hasta el quinto puesto que aparecen el youtuber Gabo (Werevertumorro, con 88 puntos) y el conductor Yordi Rosado (88), seguidos del actor Diego Luna (87) y el cantante Alejandro Fernández (86).

Ante haters, bloquea

Para Lucero, enfrentar las críticas y haters en redes sociales es muy fácil ya que, en vez de tomarse las cosas de manera personal, prefiere mejor bloquear ese tipo de contenidos.

“Yo bloqueo gente cuando se nos amargan, los bloqueo”, expresó.

Y en esta medida no se salvan ni siquiera las conductoras de televisión, pues Atala Sarmiento señaló que la cantante la había bloqueado de twitter.

“Voy a revisar porque no estoy segura si la he bloqueado o no.

“No lo sé, voy a revisar, tal vez en algún momento pudo haber sucedido”, dijo.

En vez de enfocarse en lo malo, Lucero prefiere ponerle atención a lo positivo, como el crecimiento de sus hijos, por ejemplo.

Por ello aplaudió la recién colaboración de su hija de 13 años, Lucerito, junto a su papá Manuel Mijares en el tema “Vencer al Amor” como parte de su nuevo álbum Rompecabezas.

Descartó que esto sea una estrategia para comenzar con la carrera de cantante de su hija.

“Siempre digo que no es su lanzamiento artístico, no es su presentación, en este caso no, es un regalo que Lucerito le hizo a Manuel.

“Él nos regaló al público tenerla en su disco, pero yo la disfruto mucho, me enorgullece mucho escucharla y cuando sea más grande a ver qué ella decida”, sostuvo.

En cuanto a su vida personal, Lucero descartó, por el momento, contraer nupcias con su novio, el empresario Michel Kuri.

Anunció que para el 24 de mayo pisará nuevamente el Auditorio Nacional donde presentará su material Más Enamorada con Banda.