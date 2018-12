Qué bien que se denuncien los hechos de corrupción en los gobiernos de los tres niveles

Qué bueno que se denuncien los hechos de corrupción en la administración pública, porque es injusto que mientras el pueblo cada día es más pobre, los funcionarios de gobierno son más ricos. México es un país muy rico, gracias a ello, los políticos corruptos no se lo han podido acabar. Cada tres y seis años aparecen nuevos millonarios con residencias de súper lujo en exclusivas colonias, con vehículos que son adquiridos con seis meses de adelanto…En junio les llegan autos del año siguiente, lo que representa una burla para la ciudadanía que no puede superar las crisis.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de denunciar a los funcionarios corruptos de la pasada administración y no tiene porqué perdonar a los rateros que le robaron al pueblo, un pueblo que apenas tiene para “mal comer”, mientras los políticos tienen aseguradas las riquezas para el resto de sus generaciones. En Hermosillo la alcaldesa Célida López Cárdenas, no debe de hacer tanto escándalo con los supuestos malos manejos de los recursos públicos del gobierno anterior, que solo presente las denuncias ante las autoridades correspondientes.

A diario habla mal del anterior alcalde, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, cuando este apenas estuvo la mitad de su administración, ocupando su lugar Angelina Muñoz Fernández, que hizo bien “las pases” con la nueva presidenta municipal para que no se le mencionada en los asuntos de corrupción. Si la Presidente tiene los elementos para acusar a Acosta Gutiérrez, pues que lo haga, pero con “los pelos en la mano” y se deje de hacer declaraciones públicas que no dejan nada a los habitantes de Hermosillo. Célida NO debe de escudarse con el pasado gobierno.

Los hermosillenses quieren respuesta en los planteamientos de problemas que le han expuesto. Lleva tres meses denunciado la mala administración de “Maloro” Acosta Gutiérrez en los medios de comunicación, cuando su obligación es responderle a la ciudadanía que la llevaron al triunfo. Si tiene los elementos para acusar a funcionarios de la pasada administración, que lo haga calladita y se deje publicitarse como si anduviera en campaña. Que ponga las denuncias y que las dé a conocer en los medios… Que el resto se lo deje a las autoridades correspondientes.

López Obrador no tiene porqué perdonar a los ladrones, menos a los funcionarios corruptos que se robaron el dinero del pueblo. Muchas familias viven en la pobreza y la pobreza extrema, mientras que los funcionarios de anteriores administraciones no se conforman con tener residencias para sus familias, sino buscan más comodidades con haciendas (ranchos) en el área rural y en los lugares de playa…Y, por supuesto, en el extranjero. Por eso les digo, México es un país muy rico, tan es así, que los políticos y funcionarios corruptos no se lo han podido acabar.

Se combatirá la delincuencia con nuevas tecnologías: Anaya Clooley

Sonora se verá en la necesidad de construir más penales, porque ahora con las nuevas tecnologías que aplicará la secretaría de Seguridad Pública, los delincuentes serán más vigilados y capturados, teniendo que pensarlo más de dos veces para cometer un delito. Las autoridades están trabajando más coordinadas, con inteligencia y operaciones transversales. Además, en esta coordinación también involucrarán a grupos de la sociedad Civil.

Lo anterior lo manifestó el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, ante columnistas políticos, quien agregó que también se combatirá la corrupción en los grupos policiacos, aplicando la certificación internacional Calea, que detecta a los malos elementos, en caso de que los haya. A estos, si los hay, se les aplicará la ley.

Anaya Clooney exhortó a la ciudadanía a que denuncie al 911 a las personas que miren sospechosas en sus barrios y colonias y que serán atendidas de inmediato…Si les mandan fotos y video mejor, para de esta forma contar con las características de las personas sospechosas. Dijo que actualmente cuentan con unos 200 Comités de Vecinos coordinándose con la autoridad.

David es un joven secretario de Seguridad Públicas con nuevas ideas, utilizando las nuevas tecnologías para prevenir la delincuencia. Informó en la plática con los columnistas, que en los Estados Unidos, el 90 por ciento de los delitos son resueltos con nuevas tecnologías…Qué bien, hay que dejarlo que aplique los nuevos sistemas de prevención para mejor la seguridad en Sonora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy…

