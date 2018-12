Woody Allen sostuvo una relación de 8 años con una menor de edad

La ex actriz Christina Engelhardt acaba de meter en apuros a Woody Allen ya que asegura sostuvo un romance con él cuando ella era menor de edad.

La también modelo, ahora de 59 años, dijo a The Hollywood Reporter, que salió con el cineasta cuando tenía 16 años y él 41.

“No estoy atacando a Woody . Esto no es ‘derribar a este hombre’. Estoy hablando de mi historia de amor. Esto me hizo quien soy. No tengo excusas”, citó.

Reveló que la relación inició el día en que le dio a Woody su número telefónico en un restaurante de Nueva York en 1976. Él la contactó varios días después, la invitó a su departamento y después, y por mucho tiempo, se encontraron en el ático.

“Las cortinas siempre estaban cerradas. La vista debe haber sido espectacular. Yo no estaba allí para la vista”.

Asegura que en algunas ocasiones, Woody invitaba a otras dos chicas para tener tríos.

La relación duró 8 años hasta que Allen le presentó a su “novia”. Curiosamente la exactriz se consideraba la novia, aunque rápidamente pasó a ser la amante, lo que no le importó mucho.

Fuente: SDP noticias