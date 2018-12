Incriminan a exprocurador en juicio del “El Chapo”

Un ex narcotraficante colombiano que testificó en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán dijo que sobornó al ex Procurador General, Ignacio Morales Lechuga, para obtener protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas.

Jorge Cifuentes alegó que realizó pagos al ex funcionario, aunque no especificó cuánto.

Morales Lechuga fue Procurador General de la República entre 1991 y 1993 durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). También fue Embajador de México en Francia.

“¿Usted tenía una relación de corrupción con él?”, preguntó Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de “El Chapo”.

“Sí”, respondió Cifuentes.

“¿Le dio sobornos?”, insistió Lichtman.

“Sí”.

El ex Procurador negó las acusaciones a Associated Press.

“Es absolutamente falso. Ni él ni nadie más puede imputarme ninguna corrupción ni entrega de recurso alguno porque jamás he recibido ninguna cantidad que no corresponda a un ingreso legítimo”, señaló Morales.

“Parte de mi esfuerzo como Procurador de la Ciudad de México y como Procurador General de la República, entre otras cosas, se dedicó mi esfuerzo, o lo dediqué, a combatir la corrupción”.

Morales Lechuga también negó en twitter haber recibido los sobornos: “Estas afirmaciones generan, cuando menos, responsabilidad civil. Me reservo el derecho para hacerlo valer”.

“El Chapo” ha declarado ser inocente de supuestamente acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos. De ser declarado culpable en el juicio que se celebra en la corte federal de Brooklyn enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.

Esta es la sexta semana de juicio, en el que ya han testificado más de una docena de personas.

Cifuentes dijo bajo juramento el lunes que tenía a 70 agentes de la Policía Federal bajo su nómina.

Los agentes no le conocían, detalló Cifuentes, pero conocían a Juan de Dios Rodríguez, “El Flaco”, que era un empleado de Cifuentes en México. El ex narcotraficante colombiano dijo que “El Flaco” le robó droga y que a pesar de que él no ordenó su muerte, éste murió apuñalado.

Cifuentes, quien ha testificado durante varios días del juicio, trabajó tanto para el Cártel de Juárez como para el Cártel de Sinaloa, que dirigía Guzmán.

El lunes hubo momentos tensos entre Lichtman y Cifuentes, ya que el primero intentó mostrar al ex narcotraficante como un hombre sin escrúpulos, que ordenó matar a gente y que mintió cuando era necesario.

Cifuentes negó varias veces cosas que Lichtman afirmó y el colombiano le dijo al abogado que tenía errores en sus notas. Lichtman empezó a alzar la voz cuando hacía sus preguntas, atacando a Cifuentes.

En un momento, Cifuentes explicó que él le había dicho a Guzmán que no quería meterse en el tráfico de efedrina porque ese negocio era para generar metanfetaminas a las cuales los jóvenes se hacen adictos.

Sin embargo, cuando aproximadamente en 2010 Cifuentes se vio forzado a huir a Venezuela tras descubrir la información que el Gobierno de Estados Unidos tenía sobre él, se quedó sin dinero y decidió meterse en ese tráfico.

“Con el hambre cambié de parecer”, testificó.

En total, dijo Cifuentes, traficó 220 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

“¿Y la cocaína le parece a usted que es buena para la gente joven?”, preguntó Lichtman a pleno pulmón.

“Sr. Lichtman, está usted gritando en la sala”, le calló el juez Brian Cogan.

El martes se espera que Lichtman termine su contrainterrogatorio a Cifuentes y que comparezca Pedro Flores, un estadounidense que, junto a su hermano gemelo, trabajó con Guzmán.