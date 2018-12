“Ignoran” citatorios ex funcionarios municipales

Dany Ortega

Los ex funcionarios municipales Jorge Andrés Suilo Orozco y Marco Antonio Tapia Agraz, ex titulares de Seguridad Pública Municipal y Promotora Inmobiliaria respectivamente, no acudieron este lunes a la tercera ronda de comparecencias ante la Comisión Especial Plural Entrega-Recepción.

Ambos enviaron minutos antes de iniciar la sesión, un escrito similar al que presentaron en su momento los ex titulares de Salud Pública, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social y Alumbrado Público, en donde argumentan que el gobierno a cargo de Célida López Cárdenas, debió citarlos entre el 17 de octubre y 7 de noviembre.

La Comisión, presidida por la regidora Guadalupe Mendívil Corral, deberá entregar al Congreso del Estado los archivos con las observaciones de irregularidades antes del 4 de febrero.

Ante ello, las comparecencias en donde se llamarán a 12 ex funcionarios de dependencias municipales para aclarar las anomalías que se observaron durante el proceso de Entrega-Recepción, continuarán hasta el 15 de enero debido al período vacacional.