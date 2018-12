Difunden fotografía del cadáver de Juan Gabriel

Luego de que Joaquín Muñoz asegurara que Juan Gabriel vive, que resurgiría públicamente el 15 de diciembre para después arrepentirse indicando que será hasta enero…con una fotografía prueban que el cantante sí está muerto.

Fue una famosa revista de espectáculos la que publicó la imagen del cadáver de Juan Gabriel, misma que recibieron hace unos días de parte de “anónimo”.

“Me gustaría decirte que vivo, porque fue una gran pérdida, pero lamentablemente no; ¡Juan Gabriel está muerto!, ahora lo pueden constatar con el documento del forense que les hice llegar. Claro que yo no quiero figurar, porque obviamente empezarían a buscarme; lo que deseo y pretendo probar es que nuestro querido Juanga dejó de existir, ¡que ya lo dejen en paz!”, decía en la nota que acompaña la pertubadora imagen así como la supuesta acta defunción del Divo de Juárez.

A la par, “la fuente” asegura que “El señor Guillermo Pous está muy molesto con Joaquín Muñoz por andar diciendo que ha mantenido comunicación vía WhatsApp con El Divo de Juárez, pues afirma que Juanga muchas veces le dijo a su gente allegada, me refiero al staff: ‘Yo me iré muy pronto a un lugar donde nadie me encuentre’, y esto hizo que toda esta serie de calumnias prepararan el terreno para asegurar que está vivo”.

“El caso de Joaquín Muñoz es meramente por publicidad, quiere revivir el libro que escribiera sobre El Divo. La realidad, son meros intereses económicos de todos, por querer quedarse con sus bienes. Todo sigue en disputa, a pesar de que Iván Aguilera es el heredero universal”.

Explica que la familia de Juan Gabriel no tiene claro lo que sucedió alrededor de la muerte debido a que por instrucciones de Iván Aguilera se “pidió a las autoridades de Estados Unidos que consideraran que el cantante era una figura muy importante en el mundo, que cuidaran la información, que ni siquiera a los más allegados se les informara de lo que pasó. La familia se las ingenió para que nadie diera con el cuerpo. Algunos lo esperaban en Parácuaro, pero llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, y después a Bellas Artes, en la Ciudad de México”.

Fuente: SDP noticias