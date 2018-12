Así planea gobierno de AMLO repartir el Presupuesto de 2019

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó sábado pasado su Proyecto de Presupuesto para 2019. El documento deja entrever claros ganadores y perdedores, ya que el dinero que se gastaba en ciertas áreas o fue cancelado o severamente disminuido y se concentró en los programas prioritarios del nuevo gobierno.

El Proyecto de Presupuesto para 2019 contempla:

– Ingresos por 5.8 billones de pesos, 6.2 por ciento más que en 2018

– Un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2 por ciento

– El tipo de cambio en 20 pesos por dólar

– La inflación a una tasa anualizada de 3.4 por ciento

– El crudo mexicano se cotizaría en 55 dólares por barril.

“Yo creo que no hay sorpresas. Lo que se había dicho, lo que se había filtrado es exactamente lo que viene en el paquete económico […]. Es un compromiso serio e importante frente a los mercados de que este gobierno, que algunos califican de populista, no será necesariamente un gobierno de populismo financiero […]. Estaría siendo fondeado por recursos reales y que son identificables y no con endeudamiento”, estimó Raúl Feliz, economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

De acuerdo con el noticiero En Punto, de Televisa, las secretarías mas beneficiadas están: la de Energía, cuyo presupuesto crecería en 961 por ciento respecto a 2018; la del Trabajo y Previsión Social, que tendría 932 por ciento más; Turismo, con 116 por ciento; la del Bienestar, que sustituyó a Desarrollo Social, recibiría 40.8 por ciento más; y la de Defensa Nacional, con 11.3 por ciento más.

En contraste, quienes sufrirían los mayores recortes serían: la Semarnat, 32.1 por ciento; Sagarpa, 28.5 por ciento; Función Pública 27.1 por ciento; Presidencia, con 15.9 por ciento; Conacyt con 12.8 por ciento; y Cultura 7.6 por ciento menos.

Las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión también verían reducido su presupuesto en casi 23 por ciento cada una; y el INE reduciría su financiamiento en 35.1 por ciento.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé aumentar su presupuesto en 2.9%, las universidades públicas como la UNAM, la UAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibirían recortes de entre 4 y 7 por ciento.

También desaparecerían algunos programas, como los Comedores Comunitarios, de la Sedesol; el de Fomento Ganadero, de la Sagarpa; y el de Inclusión Digital, de la SEP. Otros verán reducido significativamente su presupuesto como el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, que se reduciría en 92.7 por ciento.

Esta mañana, el presidente López Obrador afirmó que se trata de un presupuesto responsable y rechazó que las universidades vayan a sufrir recortes.

Fuente: SDP noticias