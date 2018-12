AMLO recibió su primer quincena y regresó 22 mil pesos por plan de austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ‘rayó’ su primera quincena y recibió 76 mil 129 pesos con 59 centavos, sin embargo, por el plan de austeridad regresó a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 22 mil 313 pesos con 29 centavos.

En total, lo que obtuvo por sus primeros 15 días de trabajo fue 53 mil 846 pesos con 30 centavos.

“Me rayé, pero esto está definido con la antigua ley”, señaló, y dijo que está llamando a todos los funcionarios del poder ejecutivo a hacer lo mismo para cumplir con el plan de austeridad.

“Esto nos permite ahorrar para tener recursos suficientes para financiar el desarrollo, empleos, actividades productivas, nos permite apoyar la educación, la salud, el bienestar”, reiteró el mandatario en conferencia de prensa matutina.

También exhortó a legisladores e integrantes de organismos autónomos a devolver el sobrante de su sueldo y cumplir con la Ley Federal de Remuneraciones.

No puede ser que tengamos un organismo para las elecciones que es el más caro del mundo. ¿Qué es tan complicado? Vamos ventilado todos estos asuntos, porque el dinero no es del gobierno, el dinero no es de los funcionarios; es del pueblo, de los ciudadanos. Nosotros somos administradores del dinero.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El presidente comparó sus acciones con los del gobierno anterior, al cual calificó como “mantenido, ensimismado y bueno para nada”.

“Les pagaban muy bien a los altos funcionarios públicos, los trataban con privilegios, era una burocracia dorada”, comentó.

Uno de las promesas de campaña de Obrador fue reducir a la mitad su sueldo respecto al del entonces presidente Enrique Peña Nieto, 270 mil pesos mensuales, por lo que él recibirá 108 mil pesos.

Fuente: SDP noticias