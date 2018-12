Afirman que Caro Quintero no está protegido como sí estuvo ‘El Chapo’

Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos” o “El Príncipe del Narco“, dice que él no recibe protección de las autoridades mexicanas como sí la recibió el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Quintero se encuentra prófugo de la justicia y las autoridades mexicanas y estadounidenses ofrecen 20 millones de dólares de recompensa por su captura. La periodista Anabel Hernández tuvo la oportunidad de entrevistarlo y lo describe como un hombre acabado.

La periodista dice observar que el originario de Sinaloa, “verdaderamente es un fugitivo de la justicia. Si es verdad lo que dice el Gobierno de Estados Unidos, estamos hablando que los cárteles mexicanos son de este tamaño (muy pequeños), pero a la vez dice el Gobierno de Estados Unidos que no, que son grandísimos, entonces es ahí donde ya no comprendemos nada”.

En entrevista con RT, afirma que Quintero no está protegido, como lo estuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Si este hombre (Rafael Caro) estuviera protegido, no estaría fugitivo como tantos años que no estuvo verdaderamente fugitivo ‘El Chapo’ Guzmán (quien) hacía sus bodas, iba a restaurantes, viajaba por todo México. Decían que era fugitivo, pero realmente no se estaba escondiendo”, comenta Hernández.

“Este hombre, lo que yo pude constatar, sí es un verdadero fugitivo. Yo me pregunto, si es un narcotraficante de este nivel, necesita toda una serie de respaldo, de conexiones que lo estén protegiendo; yo no vi a este hombre protegido de esta manera”, dijo.

Fuente: SDP noticias