Trump afirma que se ahorrarán miles de millones de dólares con el muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter esta mañana contra los demócratas por la construcción del muro fronterizo, quienes afirman que “se puede tener una buena seguridad de fronteriza sin un muro”.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense indicó que “es hora de ahorrar miles de millones de dólares al año y tengamos, al mismo tiempo, mucha mayor seguridad y control”.

“Cada vez que escuchen a un demócrata diciendo que se puede tener buena seguridad fronteriza sin muro, pídanselo por escrito como otro político siguiendo la línea del partido. Es hora de ahorrar miles de millones de dólares al año y tener, al mismo tiempo, mucha mayor seguridad y control”, añadió.

Anytime you hear a Democrat saying that you can have good Boarder Security without a Wall, write them off as just another politician following the party line. Time for us to save billions of dollars a year and have, at the same time, far greater safety and control!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2018

La semana pasada, Trump exigió a los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi la financiación para construir el muro fronterizo durante una reunión en la Oficina Oval.

“Si no conseguimos lo que queremos de una manera u otra…cerraré el gobierno”, dijo el presidente el martes pasado.

Fuente: Lopez Doriga