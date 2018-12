“Trabajadoras domésticas tienen vida”, recuerda Yalitza Aparicio a empleadores

Hay veces que los patrones no se dan cuenta que sus trabajadoras domésticas tienen una vida, lo que propicia que se den abusos, criticó la triunfadora del film Roma, Yalitza Aparicio.

“A veces los empleadores no se dan cuenta de que sus trabajadoras tienen una vida”, dijo la actriz en entrevista con Luis Cárdenas. “Hay casos en los que se abusa de trabajaras del hogar, no se les paga lo justo; además, no cuentan con seguro social”, aseveró la oaxaqueña y licenciada en Educación preescolar.

“Mi mamá es trabajadora del hogar”

YALITZA APARICIO

Alejada de la actuación en su vida profesional, la ahora actriz reconoció que una de las motivaciones que tuvo para participar en la cinta de Alfonso Cuarón fue descubrir cómo se hace una película. “Yo no sabía quién era Alfonso (Cuarón). Descubrí que es una gran persona, un genio con las cámaras”, confesó.

Al respecto, señala que los límites no existen y que cualquier persona puede hacer lo que quiera cuando así se lo proponga. “No hay mayor límite que el que uno se pone; hay que seguir luchando”.

La proyección de la cinta en diversos espacios, desde el Centro Cultural de Los Pinos hasta proyecciones ambulantes, es una de las razones que hoy la motivan. “Hay un cine móvil, le están dando la oportunidad a gente que no puede ver la película”.

Fuente: SDP noticias